Dani Alves continúa viviendo los peores días de su vida tras haber sido acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona, en diciembre del año pasado.

El abogado de Dani Alves presentó una apelación ante las autoridades del caso para que al ex futbolista del Club Pumas le sea revocada la decisión de mantenerlo en prisión preventiva mientras se llevan a cabo las averiguaciones.

Este lunes 30 de enero, la defensa del jugador de 39 años de edad presentó un documento de 20 páginas para exigir su liberación durante la investigación de los hechos.

Cristobal Martell, abogado de Alves, argumenta en el texto la poca probabilidad de que la leyenda de la Selección de Brasil y el FC Barcelona se fugue para evitar a la justicia española.

Del mismo modo, Martell ofreció soluciones para que su cliente no se encuentre detrás de las rejas, pero mientras el juzgado analiza la apelación, Dani se mantendrá preso en la cárcel de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires.

Dani Alves manda mensaje desde la cárcel, “Aceptaré lo que venga” afirma

Dani Alves se mantiene encarcelado en Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, penitenciaría de la ciudad de Barcelona por supuestamente agredir sexualmente a una mujer en una discoteca en diciembre del año pasado.

La Vanguardia, diario barcelonés, dio a conocer un mensaje que el ex jugador del Club Pumas y de la Liga MX comentó desde la prisión en donde se encuentra.

“ Aceptaré lo que venga . Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada ” comentó.

Alves podría pasar de 1 a 12 años en alguna cárcel de España si se le llegase a encontrar culpable del delito que se le imputa desde hace un par de semanas.

Dani Alves: Estadísticas con el Club Pumas

Partidos jugados: 14

Goles: 0

Asistencias: 5

