Sergio Ramos vuelve a estar en la polémica por un audio filtrado de nueva cuenta por el diario español ‘El Confidencial’, en el que pide ‘ayuda’ para ganar el Balón de Oro 2019.

En el nuevo audio filtrado, se puede escuchar a Sergio Ramos, entonces jugador del Real Madrid, pedirle ayuda a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española (RFEF).

El defensa andaluz le pide que “mueva sus influencias” para que gane el Balón de Oro 2019, pues consideraba que su rendimiento había sido excelso, además de que sería importante para el futbol español.

“Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo”

Sergio Ramos a Luis Rubiales