México.- Lamentablemente, los pronósticos se cumplieron. La mexicana Renata Zarazúa fue eliminada en la segunda ronda de Roland Garros por la ucraniana Elina Svitólina (6-3, 0-6 y 6-2), quien está clasificada como la quinta mejor jugadora del mundo.

Sin embargo, Renata Zarazúa, que ocupa el lugar 178 del ranking de la WTA, volvió a dar cátedra en Roland Garros. Y es que en el segundo set le dio una paliza a Elina Svitólina tras vencerla parcialmente por 6- 0.

Es por ello que no debe haber decepción alguna, pues queda claro que el tenis femenil mexicano estará bien representado en el futuro, ya que, cabe señalar, Zarazúa cumplió 23 años este miércoles 30 de septiembre.

El festejo debe ser en grande para la mexicana más allá de esta dolorosa derrota en segunda ronda, toda vez que demostró un gran nivel en uno de los torneos más prestigiosos del circuito y jugando ante una rival imponente como lo es la ucraniana Elina Svitólina.

Renata Zarazúa jamás se achicó ni mucho menos, todo lo contrario, dejó en claro que puede jugarle de tú a tú a cualquier exponente del mundo.

Se acabó pues el sueño parisino para la mexicana. No obstante, hizo historia al ser la primera tenista nacional que disputa un Grand Slam desde que en el 2000 Angélica Gavaldón se presentara en el Abierto de Australia.

Vale decir que Elina Svitólina, dos veces semifinalista en Grand Slam, enfrentará en la tercera ronda de Roland Garros a la que resulte ganadora del choque entre la australiana Astra Sharma y la rusa Ekaterina Alexandrova.