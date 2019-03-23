Cruz Azul anunció de manera oficial el regreso de Joel Huiqui, quien volverá al conjunto de La Noria aunque ahora no como futbolista, sino como entrenador de las de la categoría Sub-13 del cuadro cementero.

A través de redes sociales, el club celeste dio a conocer la noticia en la que aseguran que en esta nueva etapa de su carrera deberá aportar sus conocimientos al equipo inferior de La Máquina.

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En el comunicado, el cuadro celeste destacó las cualidades que Huiqui tenía como futbolista, como su buen juego aéreo; también destacaron su palmarés, en el que sobresale haber participado con la Selección Mexicana en el proceso mundialista para el Mundial de Alemania 2006.

El zaguero oriundo de Los Mochis, Sinaloa, formó parta de Cruz Azul de 2004 a 2010. Su última aventura en el futbol profesional fue en 2018 en la United Soccer League con Las Vegas Lights, donde estuvo bajo las órdenes de José Luis Sánchez Solá, hoy entrenador del Puebla.

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