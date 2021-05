México.- El jugador alemán Toni Kroos, quien milita en el Real Madrid, dio a conocer su experiencia con el Covid-19, padecimiento que le impedirá dirimir el cierre de temporada.

Tal como relató en el podcast Einfach mal luppen, Toni Kroos se ha sentido cansado e incluso experimentó episodios febriles , los cuales por fortuna han ido en descenso.

“Por lo general, me siento débil. Es algo que no puedo recomendar a nadie. La verdad es que no es muy agradable, no se trata de algo que se haya tenido que vivir. Me siento algo mejor, la fiebre ha bajado un poco”

Toni Kroos