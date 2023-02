El Real Madrid podría tener un problema al interior del vestidor luego de que se diese a conocer que David Alaba ‘traicionó' a Karim Benzema en la votación de The Best.

David Alaba fue el único jugador del Real Madrid que votó por Lionel Messi en la categoría del Mejor Jugador de la Temporada de los premios celebrados el pasado lunes 27 de febrero.

Tras darse a conocer esto, los aficionados del conjunto merengue comenzaron a recriminarle la decisión de no elegir a Karim Benzema para hacerse con el galardón de The Best.

Insultos racistas y amenazas de muerte invaden las redes sociales del defensor de origen austriaco que hasta antes de la polémica, era uno de los consentidos de los fanáticos madridistas.

Hasta el momento, la directiva del Real Madrid no se ha pronunciado al respecto ni demostrado su apoyo hacia Alaba, quien no habría imaginado que un voto por Messi le traería tantos problemas.

David Alaba (AP Photo/Sergei Grits) (Sergei Grits / AP)

David Alaba explica por qué votó por Lionel Messi y no por Karim Benzema

David Alaba habló ante la polémica que se ha generado en las últimas horas debido a su votó en The Best, donde eligió a Lionel Messi por encima de su compañero, Karim Benzema.

A través de Twitter, el defensor de 30 años de edad explicó la razón por la que apareció su voto a favor del astro del París-Saint Germain, y no por el atacante francés y capitán de los merengues.

“La Selección de Austria la que vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide”, escribió.

“Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones y yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda”, finalizó David Alaba.

Karim Benzema (GABRIEL BOUYS / AFP)

Real Madrid: Siguiente partido

Copa del Rey Semifinal Ida

Real Madrid vs FC Barcelona

Jueves 2 de marzo a las 14:00 hrs.

Estadio Santiago Bernabéu

