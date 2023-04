El Real Madrid arremetió en contra de las acusaciones que hizo Joan Laporta la mañana de este lunes 17 de abril con un polémico video a través de sus redes sociales.

El Real Madrid no se quedó de brazos cruzados luego de que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, señalase al club merengue de ser “ el equipo del régimen ”.

Todo esto para hacer alusión a que el conjunto presidido por Florentino Pérez, fue apoyado en su momento por el dictador Francisco Franco, y por la política española en la actualidad.

Por ello, los merengues lanzaron su contraataque a través de sus canales oficiales con un video que muestra los vínculos del FC Barcelona con Francisco Franco durante la guerra civil en España y su ascenso al poder.

La respuesta de los madridistas termina con una frase del documental de Santiago Bernabéu que menciona lo siguiente: “Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice”.

Real Madrid: ¿Cuáles fueron las palabras de Joan Laporta en contra de los merengues?

Joan Laporta ofreció una conferencia de prensa la mañana de este lunes 19 de abril en las instalaciones del FC Barcelona, para hablar más a fondo del Caso Negreira.

Sin embargo, el presidente de la escuadra blaugrana aprovechó la ocasión para irse en contra del acérrimo rival, el Real Madrid; y acusarlos de cínicos.

“Se ha considerado el equipo del régimen (el Real Madrid), por su proximidad al poder político, económico... Merece la pena recordar que durante 7 décadas, la mayoría de los presidentes del CTA han sido ex socios, ex jugadores o ex directivos del Real Madrid”, argumentó.

“Que este club se persone y alegue que se siente perjudicado deportivamente en el mejor periodo del FCB me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes”, sentenció Laporta.

#LaLiga || El que arrancó la semana tranquilo fue el presidente del #FCBarcelona, Joan Laporta:



"Todo el mundo sabe que el Real Madrid es un club históricamente favorecido, el club del régimen. Es un ejercicio de cinismo sin precedentes”.pic.twitter.com/vkcpcg0Tml — Doble Cinco (@doble5mx) April 17, 2023

Real Madrid: Próximo partido en puerta

Cuartos de Final Vuelta UEFA Champions League

Chelsea FC vs Real Madrid

Martes 18 de abril a las 13:00 hrs.

Stamford Bridge

