Aldo de Nigris, auxiliar técnico en Rayados de Monterrey, es multado por sugerir que el silbante del juego contra el Club Santos Laguna, recibió dinero.

El exdelantero de los Rayados de Monterrey, Aldo de Nigris, quien hoy actúa como auxiliar técnico de Víctor Manuel Vucetich, fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

De Nigris, al terminar el juego entre el Club Santos Laguna y los Rayados de Monterrey , subió una fotografía a Twitter, donde muestra unos billetes con alas, dando a entender que el cuerpo arbitral de ese juego, fue comprado.

El árbitro Jorge Antonio Pérez Durán, no marcó una falta en los minutos finales, donde se pudo marcar penalti y que le pudo dar el empate a los regios con los laguneros.

Castigan a Aldo de Nigris

Aldo de Nigris, auxiliar técnico de los Rayados de Monterrey, fue multado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, por sugerir corrupción en el cuerpo arbitral del juego ante el Club Santos Laguna.

La Disciplinaria informó que determinó sancionar a Aldo de Nigris, de manera económica y presencial.

Aldo de Nigris es castigado con un partido de suspensión y económicamente, “toda vez que durante el partido correspondiente entre los Clubes Santos Laguna y Rayados de Monterrey, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), por el mal uso de la redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia”.

Aldo de Nigris subió esta imgen a Twitter y fue castigado.

¿Qué dice el reglamento de sanciones?

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, castigó a Aldo de Nigris por sugerir corrupción arbitral en el juego entre el Club Santos Laguna y los Rayados de Monterrey.

La Disciplinaria señala como soporte del castigo al Artículo 71 del reglamento de sanciones.

Este Artículo menciona que será sancionado: “Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales. Multa de 300 (28,886 pesos) a 4000 (384 mil pesos) UMAs y/o de 1 a 3 partidos de suspensión”.

El subir una fotografía a Twitter inmediatamente después del final del juego entre laguneros y regios donde había unos billetes volando, fue considerado como una falta de respeto a las instituciones.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok