Raúl Jiménez vive su mejor momento desde que sufrió una fractura de cráneo en un partido de los Wolves; sin embargo, habló de algunos de los momentos más difíciles de su recuperación.

En entrevista con ‘W Radio’, Raúl Jiménez reveló que uno de los bajones anímicos que vivió durante su recuperación fue cuando le dijeron que existía la posibilidad de no volver a jugar .

Pero agregó que lo más complicado fue que, pese a que tenía una fecha estimada de regreso, no soldaba la operación del cráneo, por lo que no podía jugar.

“Me dio el bajón, sabía que existía la posibilidad de no volver a jugar, pero lo que más me dio para abajo era que los doctores me daban un tiempo aproximado para volver pero no soldaba la operación del cráneo”.

Raúl Jiménez