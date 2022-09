Pedro Caixinha y Robert Siboldi se encuentran sin trabajo por lo que no descartan su regreso a pesar de que no salieron en los mejores términos de Cruz Azul.

No obstante, ahora que ambos ex técnicos, Pedro Caixinha y Robert Siboldi no tienen equipo, buscarían la revancha personal en Cruz Azul.

Aunque, hay algunos aficionados que sí les gustaría que regresaran a otros más no les agrada para nada la idea.

Y es que, de acuerdo con los últimos reportes sí existen posibilidades que faciliten el regreso de ambos técnicos.

“Pedro Caixinha y Robert Dante Siboldi se encuentran sin trabajo luego de fracasar en Argentina y Arabia Saudita respectivamente. Ambos salieron mal de Cruz Azul por lo que no descartarían tener una revancha personal”, se lee en Twitter.

🚂 DESEMPLEADOS. Pedro Caixinha y Robert Dante Siboldi se encuentran sin trabajo luego de fracasar en Argentina y Arabia Saudita respectivamente. Ambos salieron mal de #CruzAzul por lo que no descartarían tener una revancha personal. ¿TE GUSTARÍA EL REGRESO DE ALGUNO COMO DT? 🤔 pic.twitter.com/NlFZw59uTb — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) September 5, 2022

Cruz Azul bajo el mando de Raúl Gutiérrez

Cruz Azul milita en el lugar 15 de la tabla de cocientes este Apertura 2022 y sin duda alguna les ha costado trabajo reponerse de la histórica goleada que sufrieron a manos del Club América.

En ese sentido, Raúl Gutiérrez llegó al equipo con la intención de rescatarlo de la difícil situación en la que se encontraba.

En su último encuentro, dejaron ir la victoria ante FC Juárez y el Potro lamentó esa situación, espor eso que quiere sumar las 3 unidades contra Rayados.

“Frustrado, porque no es lo que planteaste y no es lo que este equipo puede jugar. Eso tenemos que ser muy críticos y claros en que no nos puede volver a suceder con la calidad de la plantilla. Son de esas lecciones que no podemos darla. Era imperativo sumar tres y nos vamos con uno” , dijo.

Rayados vs Cruz Azul

Rayados recibirá a Cruz Azul como parte de la Jornada 13 del Apertura 2022. El partido dará inicio a las 21:05 horas tiempo del centro de México.

