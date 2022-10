MisterChip, conocido por ser uno de los talentos de ESPN, reventó a la Liga MX calificándola de “una basura” por premiar la irregularidad de los clubes que terminan por debajo de los líderes por una gran diferencia de puntos.

La Liga MX volvió a ser objeto de criticas debido al formato que se maneja en la competencia y que permite que 12 equipos tengan la posibilidad de convertirse en campeones del certamen.

En entrevista para el podcast Muy Fuera de Lugar de Werevertumorro, MisterChip dijo lo siguiente: “El formato de la Liga MX no me gusta, me parece una basura . No entiendo que un campeonato en el que se debe premiar la regularidad exista eso de la liguilla”.

“No es posible que un equipo acabe 12° y quede campeón o llegue a la Final, o que el América hace poco batió todos los récords y se quedó afuera en liguilla por el gol de visitante, por Dios” sentenció.

Pero la cosa no quedó ahí para el periodista español, pues terminó soltando un par de “verdades” que podrían ser la causa del constante fracaso del futbol mexicano en competencias internacionales.

Liga MX hace ‘mentalmente débil’ al futbolista mexicano

Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como MisterChip, siguió arremetiendo contra el manejo de la competencia dentro de la Liga MX.

El estadista español declaró que el formato de repechaje y liguilla en el balompié de nuestro país, hace mentalmente débil al futbolista mexicano por varias razones.

“Este formato fomenta la mediocridad, la vagancia y la debilidad mental del jugador mexicano. Estás en un torneo que dura solo cinco meses y en realidad solo importa el último mes, promueve la mediocridad y la mentalidad de que solo lo último vale” finalizó.

Mazatlán FC. (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Liga MX: Días y horarios del repechaje del Apertura 2022

Club Tigres vs Club Necaxa | Sábado 8 de octubre a las 19:00 hrs. | Estadio Universitario

Cruz Azul vs Club León | Sábado 8 de octubre a las 21:15 hrs. | Estadio Azteca

Deportivo Toluca vs FC Juárez | Domingo 9 de octubre a las 12:00 hrs. | Estadio Nemesio Diez

Club Puebla vs Club Chivas | Domingo 9 de octubre a las 16:30 hrs. | Estadio Cuauhtémoc

