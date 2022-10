Andrés Lillini fue captado saliendo de la cantera fue cuestionado sobre varios aspectos de su estancia en Club Pumas.

En ese sentido, respondió que por el momento no puede pensar en otro equipo que no sea Club Pumas, pues luego de no avanzar a liguilla entablará un diálogo con la directiva para analizar su futuro en el equipo.

Sin embargo, negó acercamientos de Atlas FC hasta el momento e incluso agradeció que se le haya vinculado: “Son rumores, agradezco enormemente pero no es el momento para pensar en eso”, dijo para ESPN.

Además negó que el presidente de Atlas FC lo haya contactado para hablar sobre su posible unión al equipo.

Andrés Lillini y su continuidad en Club Pumas

Andrés Lillini aseguró que su continuidad en Club Pumas está en duda y es que los felinos no lograron avanzar a liguilla a pesar de tener una de las plantillas más competitivas.

Y es que, él no está dispuesto a renunciar sin embargo dejó las puertas abiertas para que la directiva tomara una decisión.

“Hay errores en el funcionamiento y en lo táctico y en opciones de gol como ante Puebla. Muchas veces las llevamos al área y los errores nos matan. No estoy en la necesidad o capacidad de decir que me voy del club. Estoy dispuesto a seguir, pero no a entorpecer algún proceso”, dijo.

Club Pumas en el Apertura 2022

Sin duda alguna, Club Pumas fue uno de los grandes fracasos del torneo, pues hicieron una fuerte inversión y no les resultó.

Uno de los bombazos sin duda alguna fue Dani Alves, el brasileño llegpo proveniente del FC Barcelona pero poco pudo hacer por el equipo que poco a poco se fue hundiendo.