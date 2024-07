Rafael Puente Jr habló sobre las difamaciones de las que fue objeto, supuestamente, Robert Dante Siboldi por parte del Club Tigres, a los cuales llamó “malnacidos”.

Rafael Puente Jr habló en Línea de 4 sobre el comunicado que dio Robert Dante Siboldi en la que acusó a la directivas de los Tigres por haberlo difamado filtrando información comprometedora a los medio de comunicación:

“No entiendo el porqué decidieron desprestigiarnos, si no les gustaba nuestro trabajo, solo debían decirlo, es parte del futbol, pero inventar que mi cuerpo técnico vendió información a los rivales, es muy grave”...

“Miguel Fuentes, quien tiene un tema muy grave de su salud, fue el personaje con el que se ensañaron, lo difamaron, y según Mauricio Culebro, fue el que le filtró información a la directiva de Rayados, y no mostraron ninguna prueba”, dijo Robert Dante Siboldi.

Rafael Puente Jr explota contra la directiva de Tigres por difamar a Robert Dante Siboldi

Ante las acusaciones que supuestamente filtró Mauricio Culebro, directivo de Tigres, sobre que un integrante del cuerpo técnico de Robert Dante Siboldi filtró información táctica a Rayados, Rafael Puente Jr los llamó “malnacidos”.

“Es inadmisible, si se atrevieron a levantar un rumor de este tamaño en medio de una situación de cáncer por la que está pasando Miguel Fuentes, son unos malnacidos”…

“Mauricio Culebro dijo que lo iban a renovar y después lo sacan de esa manera, es patético, que quede en sus conciencias, mancharon la carrera de Siboldi”, dijo Rafa Puente Jr.

Las acusaciones que Tigres habría filtrado a los medios de comunicación, y que le dijo en persona a las víctimas habrían sido sustentadas por unos mensajes de Whatsapp ilegibles.

Club Tigres emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones de Robert Dante Siboldi

Club Tigres decidió emitir un comunicado en sus redes sociales para ‘defenderse’ de las declaraciones que hizo Robert Dante Siboldi en las que acusó a Mauricio Culebro y Mauricio Doehner, de haberlo calumniado.

“Tigres le informó a Robert Dante Siboldi que no lo íbamos a renovar, y le dijimos que el motivo era por ‘pérdida de confianza’, él no tenía contrato, por el cual no teníamos que entregarle ninguna indemnización”...

“Tigres no comenta rumores ni litiga públicamente como lo mencionó Siboldi en su comunicado, nadie está por encima del club, seguiremos firmes con nuestras políticas, y códigos de conducta”, reza el comunicado de los Felinos.