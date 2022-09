LaLiga ha tomado cartas en el asunto con el caso de racismo que sufrió Iñaki Williams el pasado 25 de enero del 2020 y llevará a juicio a los implicados en el hecho.

Un nuevo caso de racismo en el futbol se hizo presente en contra de Iñaki Williams en un partido de LaLiga, correspondiente a la temporada 2019-2020 entre el RCD Espanyol y el Athletic de Bilbao.

Al minuto 69 del encuentro, en los instantes que Williams abandonaba la cancha, un grupo de aficionados del RCD Espanyol lanzaron insultos racistas contra el atacante del Athletic de Bilbao.

Por ello, dos años después del incidente, el Juzgado Número Dos Primera Instancia de Cornellá de Llobregat, recibió el proceso de demanda por parte del Athletic y LaLiga, misma que solicitará un juicio oral una vez que procedan las diligencias.

Los directivos del futbol español han batallado durante los últimos años para erradicar el comportamiento racista de las tribunas.

Iñaki Williams. (Captura de Pantalla / Twitter)

LaLiga: Caso de racismo de Iñaki Williams, es solo la ‘punta del iceberg’

El racismo en el futbol español, es un problema que aqueja a los jugadores y equipos desde hace muchos años, incluso Hugo Sánchez fue víctima de insultos por parte de los fanáticos cuando militó en el balompié de España.

Además de Iñaki Williams, jugadores como Vinicius Jr. y Nico Williams, también han propiciado que LaLiga vaya con las autoridades para denunciar casos de discriminación.

Vinicuis Jr. fue víctima de insultos racistas en octubre de 2021, cuando enfrentaron el Clásico ante el FC Barcelona , y una vez más en marzo del 2022 en contra del RCD Mallorca.

Ni las campañas promocionales de “ Say No To Racism ” han impedido que los aficionados tengan este tipo de comportamientos reprobables en LaLiga.

Vinicius Jr. (OSCAR DEL POZO / AFP)

Athletic Club: Siguiente partido en LaLiga

Jornada 6 temporada 2022-2023

Athletic de Bilbao vs Rayo Vallecano

Sábado 17 de septiembre a las 14:00 hrs.

Estadio San Mamés

