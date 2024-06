Marcelo Bielsa ha logrado hacer que Uruguay sea el contendiente ideal para que Argentina tenga complicaciones en renovar el título de la Copa América, y es por ello que lo quieren ‘trastabillar’ con una insólita pregunta: “¿Por qué disfruta tanto de McDonald ‘s?

Marcelo Bielsa se ha encargado de que su Uruguay sea contendiente al título de la Copa América 2024, y tras la goleada de 5-0 a Bolivia, y con el boleto a los 4tos de Final, al parecer, no hay quien los tumbe para llegar a una hipotética final contra la Argentina de Messi.

Después de que los charrúas dieron un tremendo baile a los bolivianos en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa América 2024, a Marcelo Bielsa se le hizo una insólita pregunta que sacó de quicio a más de uno.

La conferencia de prensa postpartido tuvo un desaire por parte de una reportera que hizo una pregunta que era más para tratar de hacer viral en redes sociales que para hablar sobre temas de futbol.

Causa polémica pregunta a Marcelo Bielsa al ser cuestionado por un tal McDonald ‘s

La conferencia de prensa de Uruguay provocó malestar entre los presentes, y en los aficionados de los charrúas, ya que consideran que el cuestionamiento a Marcelo Bielsa por un tal McDonald ‘s estuvo fuera de lugar.

Los fans de Uruguay consideraron que la pregunta estuvo fuera de lugar debido a que los uruguayos acababan de ganar por goleada ante Bolivia y una pregunta como esas, solo provocó desviar la atención de los méritos deportivos.

“¿Por qué disfruta tanto de McDonald ‘s?, preguntó una reportera en conferencia de prensa, misma que no entendió el Loco Bielsa: “¿Quién es McDonald ‘s? preguntó, por lo que el traductor tuvo que mencionarle que hablaban sobre el restaurante.

“Me refiero al local de McDonald ‘s, de comida, a mi me gusta”, volvió a hablar la reportera, por lo que Marcelo Bielsa respondió con un contundente “no, no me gusta”.

Marcelo Bielsa enfila a Uruguay a la ronda de los 4tos de final de la Copa América 2024

Marcelo Bielsa ha hecho de Uruguay una selección de temer debido a que en la presente Copa América 2024, lucen imparables, y de dos partidos, consiguieron 6 puntos, mismos que les dieron el boleto a los 4tos de Final.

Para la Uruguay de Marcelo Bielsa no tendrá la misma presión de enfrentar el tercer compromiso de la Fase de Grupos de la Copa América ante Estados Unidos debido a que ellos no tendrán presión por el boleto, algo que sí tendrán los de las Barras y las Estrellas.

Es decir, Uruguay saldrá con confianza para conseguir otra victoria, mientras que Estados Unidos saldrá con la presión de conseguir la victoria porque de lo contrario, se quedarán fuera de la Copa América 2024.