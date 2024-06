¿Igor Lichnovsky se quedará en Club América? La directiva azulcrema ya trabaja en una estrategia para presionar a Club Tigres y que el chileno permanezca en la institución.

En Club América contemplan a Igor Lichnovsky para el Apertura 2024. La directiva se mantiene en pláticas con Club Tigres, dueño de la carta del chileno, para alcanzar un acuerdo que le permita comprarlo a mitad de precio en enero de 2025.

A pesar de todas las críticas y escándalos extracancha desde su arribo en el verano de 2023, Igor Lichnovsky fue clave para la conquista del histórico bicampeonato; de hecho, es tricampeón en solitario (campeón con Tigres en el Clausura 2023).

Lichnovsky ha sido blanco de señalamientos por su accionar fuera de la cancha; sin embargo, dentro del terreno de juego ha respondido a las exigencias de André Jardine y ya se adueñó de un lugar en la central americanista.

¿Cuál es el plan de Club América para quedarse con Igor Lichnovsky?

La directiva de Club América no hizo válida la opción a compra por Igor Lichnovsky, pero eso no significa que no quiera al chileno, pues planean lanzar una contraoferta para presionar a Club Tigres.

Club América se negó a pagar los cuatro millones de dólares (más de 70 millones de pesos mexicanos) que pedía Club Tigres por la carta de Igor Lichnovsky. La oferta azulcrema es de dos millones de dólares que ponen contra las cuerdas a la directiva regia, pues de no aceptar, el chileno podría salir libre en enero próximo.

El jugador y su agente están dispuestos a seguir la estrategia de Club América y presionar para que Tigres acepte la propuesta.

El plan de América para quedarse con Lichnovsky. (CAPTURA DE PANTALLA.)

¿Cuánto vale Igor Lichnovsky, jugador de Club América?

Igor Lichnovsky pertenece a Club Tigres, pero desde el verano de 2023 juega con Club América en calidad de préstamo. El chileno llegó como una alternativa más en la defensa y pronto se consolidó en el once de André Jardine.

De acuerdo a información de Transfermarkt, Igor Lichnovsky tiene un valor de 4 millones de euros, más de 78 millones de pesos mexicanos.

El seleccionado chileno de 30 años de edad ha rendido con Club América y la directiva busca mantenerlo en sus filas pese a que la cesión con Club Tigres está por expirar.

En el pasado año futbolístico, Lichnovsky disputó 41 partidos con Club América, sumó 3 mil 434 minutos y aportó a la ofensiva con un par de goles y asistencias.