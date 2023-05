Marco García, joven canterano del Club Pumas volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero lo hizo por apoyar al Cruz Azul en el juego de repechaje del pasado sábado en el Estadio Azteca.

De paso discreto en la Primera División con el Club Pumas, Marco García ha hecho más ruido por sus acciones fuera de las canchas que por los chispazos de talento que ha dado vistiendo la playera de los universitarios.

Ya eliminado de la competencia con el Club Pumas, a Marco García, quien es gran amigo de Erik Lira, ex jugador del equipo felino y que ahora milita en el Cruz Azul, se le ocurrió que era una buena idea ponerse la playera de La Máquina para apoyar al equipo de su amigo.

😅 La afición de Pumas está furiosa porque a Marco García se le vio en el Estadio Azteca apoyando a Cruz Azul, con todo y playera celeste. pic.twitter.com/skEATFF41N — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) May 8, 2023

Delatan a Marco García en las redes sociales

Para su mala fortuna, Marco García fue captado en un video que circula en las redes sociales usando la playera del Cruz Azul, fuerte rival del Club Pumas, lo que generó que muchos fans auriazules pidan que se vaya del equipo.

“Si no vuelve a poner un pie en cantera ni los jardineros se van a dar cuenta”, escribió un usuario de Twitter como respuesta a la imagen de Marco García, quien portaba la playera con el número 6 que le regaló Erik Lira.

Otro usuario fue más allá y explicó cuál pudo ser la razón de Marco García para ponerse la de Cruz Azul. “Están como resentidos por no estar jugando, si no están jugando es porque no les alcanza el nivel y actúan de manera desafiante hacia la afición y hacia el club ”.

Marco García es bueno para las polémicas

Esta polémica del futbolista Marco García se suma a la que ocurrió hace unos años, cuando fue señalado por acosar a una maestra que trabajaba en el Club Pumas, acción que provocó una denuncia formal en contra de él, pero que hasta el momento no ha tenido consecuencias.

Una lesión de Marco García, quien fue operado y estuvo fuera de acción durante varios meses apagó la situación.

Ahora el tema no es tan grave, pero sí caló entre los fans del Club Pumas que esperan no ver a Marco García portando la playera azul y oro en el torneo de Apertura 2023.

