Jennifer Hermoso regresó a la convocatoria de la Selección femenil de España y lo hizo de la mejor manera, pues anotó el gol del triunfo contra la Selección de Italia.

Luego del escándalo que se vivió con Luis Rubiales tras ganar el Mundial femenil, Jennifer Hermoso regresó a la convocatoria de la Selección femenil de España para enfrentar a Italia en la en la Nations League.

En ese sentido, la jugadora de Club Pachuca lo hizo de la mejor manera, pues anotó el gol que le dio el triunfo a su equipo . Ingresó a la cancha al minuto 67 y le dio un giro al partido.

Montse Tomé, la nueva directora técnica del equipo, decidió convocarla para este partido, luego de que en la anterior convocatoria la dejó fuera con el fin “de protegerla”.

No obstante, Jennifer Hermoso se dijo feliz por el resultado: “A veces la vida te da pequeños regalos. He pensado en mucha gente que ha estado detrás este tiempo. Feliz, porque gracias a ellos he vuelto a disfrutar del futbol”, señaló al finalizar el encuentro.

Jennifer Hermoso (Manu Fernandez / AP)

Montse Tomé sobre Jennifer Hermoso

Montse Tomé, no convocó a Jennifer Hermoso en el primer partido de la Selección de España tras el Mundial Femenil, lo que causpo revuelo y opiniones encontradas.

En ese sentido, la técnica aseguró que lo hizo con el fin de protregerla de la exposición mediática en ese momento.

“Hemos hablado con ella. En la pasada rueda de prensa, cuando di la anterior convocatoria, di mi explicación de por qué no venía, y cuando terminó la concentración nos pusimos en contacto con ella. Quizá esa decisión dio lugar a la especulación pero tomamos la decisión por protegerla porque pensamos que era lo mejor”.

¿Qué pasó con Luis Rubiales?

Luego del escándalo y las críticas en su contra, Luis Rubiales mencionó que dejaba su cargo, aunque lo hizo hasta que la presión era demasiada.

“Hoy he transmitido a las 21:30 hrs al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido”.

