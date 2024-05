Jenni Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, subió un video hablando sobre el brutal calor que está pasando en Monterrey pues la española no está acostumbrada a este tipo de temperaturas.

Desde que Jenni Hermoso dejó al Club Pachuca y se fue con Tigres Femenil para el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, ha tenido que lidiar con el calor extremo de Monterrey, en donde vive actualmente.

La delantera Jenni Hermoso no estaba acostumbrada a este tipo de clima pues ni cuando estuvo jugando en Europa y en Club Pachuca hacía tanto calor como en Monterrey, uno de los estados más calurosos de México.

¿Qué dijo Jenni Hermoso sobre el calor de Monterrey?

Las jugadoras del Tigres Femenil están atravesando uno de los momentos más calurosos en Monterrey ya que Jenni Hermoso subió un video quejándose en sus redes sociales sobre las brutales temperaturas.

Jenni Hermoso nunca había tenido que vivir en un lugar donde las temperaturas llegan hasta los 40 grados pero desde que llegó este año a Tigres Femenil, la española no se imaginaba el calor que iba hacer en Monterrey y no la está pasando tan bien.

“Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo, deseaba que llegará el sol, el calor a Monterrey porque cuando hacía frío, hacía fresquito, pero no, es insufrible, no puedo, 39 grados a las 7 de la mañana, me está quitando vida” dijo Jenni Hermoso mediante su cuenta de Instagram.

El inicio del verano para las jugadoras de Tigres Femenil es un factor con el que los deportistas tienen que lidiar, pues entrenar y jugar en temperaturas extremas requiere de mucho desgaste físico.

todos son team calor hasta que llegan a monterrey,



Ahora si, bienvenida Jenni 😅🔥 @Jennihermoso ❤️ pic.twitter.com/2TaFf6BjuX — tania (@taaniacoe) May 7, 2024

¿Cuándo juega Jenni Hermoso en el Tigres Femenil?

Tigres Femenil está por disputar los cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil ya que quedó como el líder en la tabla de posiciones con 14 partidos ganados, dos empatados y una derrota, sumando 44 puntos.

Este próximo 10 de mayo, el Tigres Femenil se enfrentará a FC Juárez en el partido de Ida de los cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil en el Estadio Olímpico Benito Juárez.