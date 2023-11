Luego de meses del triunfo de la Selección Española en el Mundial Femenil y la polémica con el entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales con Jennifer Hermoso, la jugadora denunció amenazas.

Y es que, Luis Rubiales fue destituido de su cargo en la Federación Española pero Jennifer Hermoso sigue cargando con las secuelas y reveló que ha sido amenazada.

La jugadora de Club Pachuca femenil, dijo para la Revista GQ, que es difícil para ella acostumbrarse a las amenazas que ha sufrido l uego de que fue besada por Luis Rubiales sin su consentimiento.

“He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido; ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca”, dijo la jugadora.

Jennifer Hermoso de Pachuca durante el partido America vs Pachuca, (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo/Mexsport)

Jennifer Hermoso en la Selección de España

Cabe recordar, que recientemente, Jennifer Hermoso volvió a jugar con la Selección Femenil de España y anotó el gol del triunfo contra Italia.

Asimismo, Jennifer Hermoso espera que la mala experiencia que tuvo con Luis Rubiales sirva para que no se vuelva a repetir y la mentalidad de muchas personas cambie.

“Quiero que se me recuerde como una persona que ha querido dejar a España en lo más alto pero, sobre todo, como alguien que ha intentado que muchas mentalidades cambien. Por suerte o por desgracia, está esta historia, pero voy a aprender a aprovecharla positivamente para pelear por lo que creo que es bueno para la sociedad. El movimiento #SeAcabó debe traer una nueva era”, añadió.

Jennifer Hermoso en la lucha por mejores condiciones en el futbol

Finalmente, Jennifer Hermoso aseguró que quiere seguir luchando para que haya mejores condiciones en el futbol femenil, pues espera que realmente haya un cambio.

“Nunca haré nada sólo por ganar más dinero. Poder luchar por esto, unas condiciones más dignas para las futbolistas, es otro orgullo y ahí sí que quiero hacerme notar. Si tengo que poner mi cara para conseguir un cambio, adelante”, sentenció.

