Querétaro FC podría mudarse a Culiacán, el gobernador de Sinaloa confesó que ha tenido contacto con Grupo Caliente para que la franquicia se establezca en dicho estado.

Y es que luego de lo que sucedió en el Estadio Corregidora, la franquicia del equipo pasó a manos de Grupo Caliente, quien se va a encargar de realizar la venta.

No obstante, Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa aceptó que ha tenido pláticas y en unas semanas tendrá una reunión para llegar a un acuerdo.

“De hecho ya me buscaron porque si es traer un espectáculo para los culichis se los traigo, me gusta el futbol transparente. En primera que quieran venir y no porque allá no los quieren un año, la segunda es saber en qué condiciones podemos recibirlos”, dijo.

Cabe recordar, que el estado ya tiene experiencia en el futbol, pues ha albergado a grandes personalidades, como Diego Armando Maradona y Pep Guardiola en Dorados de Sinaloa.

El gobernador de Sinaloa, @rochamoya_ confirmó que Grupo Caliente lo contactó para buscar llevar la franquicia de @Club_Queretaro a CULIACÁN.



Esta semana se reunirá con Caliente. pic.twitter.com/JLfgYr7KM8 — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 14, 2022

Querétaro FC y las sanciones a la directiva

Luego de la violencia que se vivió en el Estadio Corregidora, tanto la Federación Mexicana de Futbol, como los dueños de los equipos acordaron una fuerte sanción para la directiva actual.

Y es que, fueron vetados por 5 años de toda actividad relacionada con el futbol y el Estadio Corregidora permanecerá cerrado al público por un año.

Fans del Querétaro FC (Omar Martinez / Mexsport)

Liga MX contra la violencia

Las autoridades correspondientes ya están tomando cartas en el asunto respecto a las personas involucradas en el enfrentamiento del Estadio Corregidora.

Y es que ya hay más de 20 detenciones y se sigue trabajando para que haya justicia para los heridos.

Asimismo, las personas que resultaron afectadas poco a poco han sido dadas de alta. Uno de los aficionados que había perdido un ojo, fue trasladado a la Ciudad de México.

En ese sentido, informaron que lograron salvarle el ojo y ya se recupera después de haber sido agredido mientras veía a su equipo.