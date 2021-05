El día de ayer se vivió la final de ida entre Club Deportivo Guadalajara Femenil (Chivas) contra Tigres Femenil, donde el equipo regiomontano tomó ventaja en un 2-1 en el E stadio Akron.

Sin embargo, algo que resaltó en medio de la adrenalina que se vivió en el minuto 94, cuando Greta Espinoza anotó el gol segundo para las auriazules, fue la narración de Enrique Noriega para Chivas TV.

Con poca o nula emoción, Enrique Noriega narró el gol del Club Tigres Femenil en contra de Chivas Femenil, mismo que para muchos debió ser cantado. Claro que los internautas no aceptaron esta situación y estallaron en redes.

A lo que Noriega de 25 años salió en su defensa en redes y con poco tacto hacia los “detractores”, señaló que es Chivas TV.

Enrique Noriega López (Enrique Noriega López / Twitte)

¿Una narración poco profesional?

No cabe duda que no podemos considerar no celebrar lo que hace el equipo contrario, pues siempre hemos visto que aunque sea un intenso rival la emoción y debe llevarse de la mano con lo profesional.

Por su puesto que esta postura por parte del narrador Enrique Noriega, de Chivas TV, no fue del agrado de todos, que hasta llevó a calentar los ánimos en Twitter.

Edgar Martínez y Antonio Nelli abrieron un debate, sobre lo ocurrido durante la transmisión de la final de ida en el Es tadio Akron.

“Estimado Edgar entiendo que el que paga manda pero también creo que una institución tan seria como Chivas debe respetar a sus rivales y sin dejar de irle a su equipo reconocer y aceptar deportivamente la derrota. Fomentar el fanatismo ciego no suma al desarrollo de nuestro fútbol”. Antonio Nelli

Edgar Martínez (Edgar Martínez / Twitter)

Un debate que sin duda podría llevar a cientos de puntos de vista; sin embargo, ¿habrá argumento correcto?