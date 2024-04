Una cerveza no se le niega a nadie, no importa que venga la tribuna y que el líquido de ésta no sea la bebida que esperas; así lo demostró Alexis Vega, a quien le lanzaron un vaso desde las gradas y se tomó el contenido, que al parecer sí era una deliciosa chela, pues pasó la inspección rápida del jugador de Club Toluca.

El festejo de Alexis Vega fue una burla a quien le arrojó el vaso de cerveza, pues más allá de molestarse con el aficionado, decidió darle un buen trago. No obstante, el momento causó revuelo en redes sociales porque el jugador mexiquense ha sido muy criticado por sus constantes fiestas.

En esta ocasión Alexis Vega no estaba en un bar sino en la cancha, pero no por ello se iba quitar el gusto de tomar un traguito de cerveza y de paso molestar al aficionado que intentó incomodar.

El Club Toluca fue contundente en su visita al Atlético de San Luis y fue Alexis Vega quien comenzó la fiesta en tierras potosinas, una reunión en la que sí hubo cervezas de por medio.

El video de Alexis Vega tomando cerveza en la cancha

En redes sociales se viralizó el momento en el que Alexis Vega le da un sorbo de cerveza al vaso que provenía de la tribuna, con la intención de molestar a los jugadores de Club Toluca, quienes festejaron una contundente victoria sobre Atlético de San Luis.

El vaso de cerveza cayó a la cancha, Juan Domínguez voltea a la tribuna con rostro de incomodidad, pero Alexis Vega decide recogerlo; acto seguido lo huele, una agitada y para dentro… Es viernes y el cuerpo lo sabe.

El momento quedó captado en video y no tardó en viralizarse en cientos de burlas y comentarios para el jugador de los Diablos Rojos del Toluca.

“Va creciendo intelectualmente mi muchacho, ya huele antes el vaso para verificar que sea cerveza”, señaló uno de los irónicos comentarios en redes sociales.

AY VEGA… hay cosas que nunca cambian🍺🫠

…

“Ya voy a cambiar, seré distinto”



- 1er acto: toma la cerveza, la mueve y pa dentro🙃

pic.twitter.com/CZbebEVCR3 — W Deportes (@deportesWRADIO) April 20, 2024

¿Cómo quedó Club Toluca en su visita al Atlético de San Luis?

Club Toluca no buscó quién se la hizo sino quién se la pagara y encontró al Atlético de San Luis: los vapuleó por 1-5 en el Estadio Alfonso Lastras, con gol de Alexis Vega incluido. Con la victoria igualó al América en puntos y se sacudió la dolorosa derrota, justo, ante las Águilas del fin de semana pasado.

Alexis Vega abrió la pista de baile en San Luis; Unai Bilbao dio una breve respuesta para los potosinos, pero Jesús Angulo recuperó pronto la ventaja con el 1-2 en el marcador, con el que cerraron la primera mitad.

En la segunda mitad, Jean Meneses apareció en un par de ocasiones y Brian García cerró la victoria de 1-5 apenas al minuto 68.

El Club Toluca cerrará la fase regular de la Liga MX ante Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez.