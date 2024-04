Alexis Vega se fue de Chivas y mágicamente recuperó su nivel, participa, mete goles… simplemente disfruta del futbol. Como él, Chicote Calderón y Canelo Angulo son otros ejemplos de que en Verde Valle no saben trabajar al futbolista mexicano.

Alexis Vega, Chicote Calderón y Canelo Angulo fueron las cartas fuertes de Chivas cuando de fichajes se trató, pero ninguno de ellos cumplió con las expectativas; además, los temas extracancha fueron constantes.

En busca de una revolución en la plantilla, Chivas se desprendió de Alexis Vega, parece que a éste no le importó y hoy ya no piensa más en su ex; disfruta su segunda etapa con Club Toluca.

Cristian Calderon llegó a Club América y de inmediato se hizo de un lugar en la titularidad, al igual que Jesús Ricardo Ángulo, que junto a Club Toluca, miran desde la cima a unas Chivas que apenas apuestan por el Play-In de la Liga MX.

¿Cómo fue el paso de Alexis Vega, Chicote Calderón y Canelo Angulo en Chivas?

Alexis Vega tuvo destellos con Chivas, pero el ‘bombazo’ nunca estalló, y los escándalos fueron una constante en su aventura por la Perla Tapatía. Arribó en enero de 2019, proveniente del Club Toluca, y permaneció por cinco años en los que jugó 147 partidos, marcó 28 goles y dio 28 asistencias.

Cristian Chicote Calderón llegó a Chivas a inicios del 2020 por 8 millones de dólares (136 millones de pesos mexicanos bajo el cambio actual). Disputó 111 partidos, registró 10 goles y ocho asistencias.

Al igual que Cristian Calderón, Jesús Ricardo Angulo llegó en 2020 a Chivas y se marchó en 2023; en su etapa como rojiblanco marcó 13 goles y dio siete asistencias en 86 partidos.

El gran presente de Alexis Vega, Chicote Calderón y Canelo Angulo

Alexis Vega y Canelo Angulo se olvidaron de Chivas y hoy gozan de su aventura en la Liga MX con el líder del torneo, Club Toluca.

Canelo Angulo ha disputado 13 partidos en el Clausura 2024, cinco de ellos como titular y tiene dos goles en su cuenta. En la contundente victoria por 4-1 sobre Atlas marcó una de las anotaciones.

La segunda etapa de Alexis Vega en Club Toluca ha sido prometedora, tiene cinco goles en 10 partidos.

Mientras que Cristian Calderón ha disputado 11 partidos de Liga MX con Club América, se encuentra a las puertas de una semifinal de Concachampions y en la segunda posición de la tabla de posiciones en el Clausura 2024.