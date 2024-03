La Selección Mexicana se ha convertido en el hazmerreír de la Concacaf y de paso también en el plano mundial luego de que Estados Unidos los exhibiera en la Final de la Nations League por lo que la Regla 20/11 regresaría.

La Selección Mexicana no tiene remedio, pues desde la última copa del mundo que se celebró en Qatar 2022 no han hecho cambios en su estructura deportiva ya que mantienen a los mismos futbolistas que fracasaron.

Por ello los seguidores del combinado nacional exigen un cambio brusco que realmente dé resultados por lo que piden que los jóvenes den un paso al frente para retomar el camino de buenos resultados.

La situación en la Selección Mexicana exige cambios en la forma en la que se manejan los clubes y sus jóvenes por lo que la Regla 20/11 podría estar en camino.

¿Qué es la Regla 20/11? Volvería a la Liga MX

La Regla 20/11 exige a los clubes de la Liga MX que alineen a futbolistas mexicano no mayores a los 20 años y 11 meses, esto para que pueda haber un crecimiento deportivo.

Además, los futbolistas deben sumar 1,000 minutos de juego en la Primera División del futbol mexicana, aunque la Regla 20/11 podría volver con nuevos cambios más abrumadores.

Esta práctica dejó de utilizarse hace dos años, justo antes del Mundial de Qatar 2022, y aunque no dio muchos resultados, solo hizo que los entrenadores rechazaran la Regla 20/11 debido a la pérdida de rendimiento que tienen los clubes.

La Regla 20/11 no fue efectiva y por ello se quitó de la Liga MX, pero ahora con el fracaso de la Selección Mexicana buscarán reactivarla para crear nuevos talentos deportivos.

¿Quiénes son los prospectos a futuro en la Selección Mexicana?

Uno de los principales problemas que tiene la Selección Mexicana es la falta de talento joven, pero no es porque no haya jugadores de alto rendimiento que ya estén en activo, no están en el Tri porque Jaime Lozano no los ha llamado.

Jugadores como Fernando Tapia del Club Querétaro, Marcelo Flores de los Tigres, Jordan Carrillo del Santos, Mateo Chávez de Chivas, Ramón Juárez del América, Santiago Muñoz del Santos, entre otros, son jóvenes con talento para estar en la Selección Mexicana.

El punto de inflexión está en que Jaime Lozano debe actuar rápidamente para sacar a los veteranos de la Selección Mexicana como Memo Ochoa para darle entrada a las jóvenes promesas de la Liga MX.