Aquellos fans que quieran disfrutar de una buena cerveza en Qatar 2022 podrán hacerlo sin ningún problema, pero eso sí, no será un gusto barato.

Nuestro corresponsal Abraham Guerrero ya está en Qatar para el Mundial 2022 y una de sus primeras encomiendas fue indagar todo sobre la venta de cerveza en Qatar 2022.

De hecho el ambiente mundialista ya se siente en la tierra prometida, toda vez que ya existen establecimientos en los fans fest para el suministro del “vital líquido”.

De modo que, al menos por ahora, no hay de qué preocuparse, toda vez que sí habrá chelas en el Mundial a jugarse a partir del domingo siguiente.

¿Cuánto cuesta una cerveza en Qatar 2022?

Acá viene lo triste del caso, y es que beberse una cerveza en Qatar 2022 no está cerca de ser una ganga.

Y es que una cerveza en Qatar 2022 tendrá un costo de 50 reales (250 pesos) y 30 reales (150) para aquellas que no contengan alcohol.

Por ende habrá que romper el cochinito si es que se desea seguir las hostilidades de la Copa del Mundo con una chela en la mano.

Vale decir que la venta de alcohol no tiene restricción per se; sin embargo, hay que acatar las leyes inherentes a cualquier país.

Esto incluye no beber en vía pública, no conducir bajo los influjos del alcohol y por supuesto no entrarle a nada que huela a mercado negro.

Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina

Recordemos que la Copa del Mundo de Qatar 2022 dará inicio el próximo 20 de noviembre , de manera que nos hallamos en semana mundialista.

El partido abridor del torneo será el que jueguen las selecciones de Qatar y Ecuador, actividad ya del Grupo A.

En tanto que la Selección Mexicana entra en acción el 22 de noviembre enfrentando a su similar de Polonia.

