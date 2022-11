Para trascender en Qatar 2022, la Selección Mexicana tiene que ir más allá de sus límites: “Seremos unos perros”, dijo Jorge Sánchez .

El defensor del Ajax de Ámsterdam, ex del Club América, afirmó que los seleccionados nacionales deben de ir más allá de sus límites, saliéndose de los estándares establecidos.

“No pensamos en el quinto juego, sino más allá, pero para eso tenemos que ir con todo, meter miedo al rival, que nos vean como unos perros, que queremos matarlos, porque queremos todo en el Mundial”, de Qatar 2022, mencionó Jorge Sánchez.

La Selección Mexicana será muy perra

Jorge Sánchez, defensor del Ajax de Ámsterdam, señaló que la Selección Mexicana debe de meter miedo al rival en Qatar 2022: “Ser unos perros, que vean que queremos matarlos”, mencionó en entrevista a Fox Sports.

El lateral surgido del Club Santos Laguna, la está muy agradecido el técnico nacional Gerardo Martino, pues le dio la confianza para seguir adelante, levantarse de sus errores e ir por la aventura al futbol europeo .

“El profe me dijo que me levantara, que intentara y que siguiera adelante, que de todo se aprende, y eso es lo que he hecho, he seguido adelante y superado todas las críticas”, refirió.

La Selección Mexicana, que se encuentra concentrada en Girona, jugará en el Mundial de Qatar 2022, contra los equipos de Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la primera ronda.

"VAMOS A SER UNOS PERROS"🐶



Jorge Sánchez le dijo a @crh_oficial que en el Mundial demostrarán de qué están hechos y quieren que vean que 'estarán como perros'. #FSRadioMX pic.twitter.com/6a1JH9aywp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 11, 2022

Jorge Sánchez en la Selección Mexicana

Jorge Sánchez, nacido en la Laguna hace 24 años, debutó en marzo de 2019 con la Selección Mexicana, en un juego amistoso en contra de Paraguay.

En la actualidad, suma 25 partidos con el combinado mexicano , en el que ha marcado un gol.

Su máximo logro en representativos nacionales ha sido ser parte del equipo Sub 23 que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y vivirá su primera experiencia mundialista en Qatar 2022.

