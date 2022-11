La fiesta del futbol en Qatar está por iniciar y aún faltan muchas cosas por corregir en la sede de la Copa del Mundo. Lo sucedido con esta reportera argentina, uno de varios ejemplos que se han suscitado.

Dominique Metzger, reportera argentina que ya se encuentra en Qatar, denunció un robo en la sede mundialista y describió el proceso que llevó a cabo con las autoridades qataríes.

“Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Ésta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia”, reportó la argentina.

“Los documentos y las tarjetas es lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive”, agregó.

Autoridades en Qatar le dieron a elegir el castigo para el ladrón

Dominique Metzger, la reportera argentina que sufrió el robo en Qatar 2022, explicó a sus compañeros que las autoridades le dijeron que encontrarían a los responsables.

“Me dijeron que encontrarían porque tienen tecnología de primer mundo y cámaras por todos lados”, explicó la periodista.

Asimismo, la argentina contó que le dieron a elegir el castigo para el ladrón, una vez que lo encuentren en suelo qatarí; también aseguró en sus redes sociales que le devolverán sus cosas.

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA (AP)

Otros escándalos en Qatar, sede de la Copa del Mundo

Este domingo inicia la Copa del Mundo de Qatar 2022 y algunos reporteros ya han sufrido censura por parte de las autoridades.

¿El principal conflicto? Los videos y transmisiones en vivo. No se pueden tomar aspectos en cualquier lado y esto ha generado gran confusión en los reporteros extranjeros.

Un periodista de Dinamarca sufrió censura en plena transmisión en vivo, mientras a otro reportero colombiano le pidieron borrar sus videos y lo detuvieron unas horas.

