Ricardo Pepi es feliz con la Selección de futbol de Estados Unidos: “Fue la mejor decisión” aseguró el jugador de 18 años.

Una de la joyas que se le escapó a la Selección de futbol de México es el jugador de la MLS, Ricardo Pepi quien a su corta edad ya ha tenido brillantes actuaciones y dejó claro que irse con Estados Unidos fue una buena decisión.

“Hasta el momento es la mejor decisión. La Federación de Estados Unidos me ha apoyado desde que tenía 13 o 14 años, siempre ha estado ahí apoyándome, me ha dado las oportunidades, y la verdad es la mejor decisión que he tomado”, aseguró el jugador.

Cabe recordar, que Pepi jugó para la Selección de futbol de México Sub-16 y se esperaba que siguiera siendo convocado en diferentes categorías pero se decantó por el país de las barras y las estrellas.

“Para cualquier jugador que esté en este tema mexicano-estadounidense, siento que hay que seguir tu propio camino y tomar la decisión con el corazón. Siento que es muy importante tener un sentimiento de conexión entre tú y el equipo nacional para el que estás jugando, así que sigue tu corazón”.

Ricardo Pepi con Estados Unidos (Jorge Martínez / Mexsport / Jorge Martinez)

Ricardo Pepi se declara admirador de Raúl Jiménez

Sin duda alguna, Raúl Jiménez es una inspiración para muchos futbolistas alrededor del mundo y Ricardo Pepi declaró que para él también lo es e intenta aprender de él y otros de sus ídolos como Lewandowski.

“Hay muchos jugadores de la selección mexicana que crecí viendo y admirando como Raúl Jiménez, admirando su técnica, sus habilidades, sus capacidades, pero también intento aprender de Haaland, de Lewandowski, intento aprender todos los días”.

Por otro lado, la Selección de futbol de México se enfrentará a Estados Unidos y para Pepi es un partido muy importante más allá de los puntos.

“No solo son los 3 puntos, es un partido de clasificación al mundial, debemos estar en casa, tenemos que jugador todos los juegos en casa, también es importante que la mayoría de los fans sean estadounidenses, casi siempre son mexicanos, pero es importante que sean estadounidenses para sentir su apoyo y dar el mejor juego posible”.

Ricardo Pepi (Omar Vega / Mexsport / Omar Vega)

Ricardo Pepi en la MLS

Ricardo Pepi milita en el conjunto de FC Dallas donde ha tenido un paso destacado, aunque recientemente sufrió una lesión que lo alejó por las canchas durante varias semanas.

Aunuqe, su futuro en la MLS es inicerto pues su contrato está por finalizar y el jugador ya externó sus deseos de jugar en Eurpa, incluso ya ha habido acercamientos con equipos de Alemania.