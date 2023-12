Pocho Guzmán ya habría pedido su salida de Club Chivas y la razón tendría que ver con el técnico Veljko Paunovic.

Y es que, Pocho Guzmán ha perdido la titularidad en el equipo presuntamente por diferencias extra cancha con Veljko Paunovic.

En ese sentido, de acuerdo con el periodista Ricardo Camacho aseguró que el jugador ya había pedido su salida del equipo, aunque el Rebaño no tenía contemplado venderlo.

El Pocho Guzmán quería regresar a Club Pachuca debido a la falta de actividad, aunque el equipo rojiblanco podría negociar solo con un intercambio, pero lo consideran un jugador importante, por lo que su salida no se daría fácil.

“Chivas no contempla la salida del jugador. Con un intercambio, el Rebaño podría negociar, pero consideran al futbolista pieza importante”, escribió.

Posible salida del Pocho Guzmán (Twitter)

Fans explotan contra Veljko Paunovic

No obstante, luego de que se diera a conocer la noticia que Pocho Guzmán saldría por falta de actividad, los fans tundieron a Veljko Paunovic.

Y es que, muchos fans le reclamarían al técnico, pues quieren que llegue alguien de buen nivel a sustituirlo en el equipo.

“Que lástima que Paunovic no pueda hacer sus diferencias a un lado con él, porque antes que los 2 está la institución que representan. Si no queda de otra pues al menos que se traigan al Chiquito Sánchez o Fidel Ambriz”, se lee.

“Yo sé que nadie es indispensable pero no hay un jugador de su calibre en Chivas. El equipo no puede darse el lujo de perder a Pocho y querer recuperar a Vega (que todos sabemos es caso perdido). Maldita la hora en que Pauno no se largó al Almería”, escribió un usuario.

Club Chivas en el Apertura 2023

Club Chivas tuvo un torneo lleno de altibajos, aunque clasificaron a la liguilla de manera directa, el equipo flaqueó en los últimos encuentros de la Jornada regular.

Y es que, entre las indisciplinas de los juagdores, bajas y problemas internos, el equipo se vio afectado y fueron elimiandos por Club Pumas en los cuartos de final.

