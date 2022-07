Poncho de Nigris salió en defensa de su hermano Aldo de Nigris, quien fue castigado por la Liga MX con un partido de suspensión por sugerir corrupción arbitral.

Fue a través de su cuenta de Twitter cuando, unos minutos después de que se diera a conocer la sanción de Aldo de Nigris, Poncho de Nigris explotó contra la Liga MX.

El famoso conductor regiomontano señaló que la Liga MX es “patética” y que los árbitros “son unas ratas”, además de que colocó unos emojis de billetes con alas.

“Patética la liga MX los árbitros unos ratas. Pura tranza como siempre. No me vayan a vetar de los estadios por subir este twitt”, escribió.

Poncho de Nigris

Aldo de Nigris, castigado con 1 partido de suspensión por acusar a un árbitro de corrupción

Aldo de Nigris, auxiliar técnico de los Rayados de Monterrey, fue multado por la Comisión Disciplinaria por sugerir corrupción en el cuerpo arbitral del juego ante el Club Santos Laguna.

La Disciplinaria informó que determinó sancionar a Aldo de Nigris de manera económica y presencial, pues transgredió el reglamento, en particular el artículo 71 inciso c), por el mal uso de redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia”.

Fue después del duelo entre Santos Laguna y Rayados, que perdieron los regios de forma increíble, cuando Aldo de Nigris publicó emojis de billetes con alas.

Aldo de Nigris y otros sancionados por hablar mal del arbitraje

Aldo de Nigris no fue el único sancionado por hablar mal del arbitraje, también un par de entrenadores de renombre en el futbol mexicano.

Miguel Herrera, entrenador de Tigres, y Víctor Manuel Vucetich , director técnico de Rayados, fueron multados económicamente por hablar mal del arbitraje en conferencia de prensa.

A diferencia de Aldo de Nigris, los entrenadores sólo fueron multados y podrán estar presentes en los próximos partidos de sus equipos el fin de semana.

