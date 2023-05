Este jueves arranca la final del Clausura 2023, pero el Pocho Guzmán, del Club Chivas, ya arrancó la batalla lejos de la cancha, al advertir que el Estadio Universitario, casa del Club Tigres, no pesa a la hora de jugar.

El Estadio Universitario será la sede del juego de ida de la final entre el Club Tigres y el Club Chivas, reto que no ve tan complicado el Pocho Guzmán.

El Pocho Guzmán es una de las figuras del Club Chivas, así que tiene la jerarquía y experiencia para encabezar al Rebaño en su visita al Estadio Universitario.

El Pocho Guzmán fue categórico acerca del Estadio Universitario, casa del Club Tigres: “Las veces que he jugado no me ha pesado el Universitario, nos hemos plantado y jugado al tú por tú, a final de cuentas es una final”.

“Para levantar la copa tienes que ganarle al que se te presente, y lo hemos hecho paso a paso, así que no nos pesa”, agregó el mediocampista del Club Chivas.

La afición rojiblanca le muestra su cariño a Chivas 🐐🏨🔴⚪ pic.twitter.com/oox7CiBhQT — SDP Deportes (@sdpdeporte) May 25, 2023

El Club Chivas ya silenció el Estadio Azteca, va por el Universitario

El Pocho Guzmán recordó que en la semifinal se sobrepusieron a un Estadio Azteca lleno para dejar fuera al Club América, así que el Estadio Universitario no los asusta.

“El estadio estaba lleno de gente de América. Nos portamos como unos hombres, sacamos el resultado y no va a ser la excepción”, advirtió el Pocho Guzmán sobre el juego en casa del Club Tigres.

Con 7 goles en su cuenta durante la campaña regular , el Pocho Guzmán fue el más productivo en ese rubro con el Club Chivas, así que confía en su potencial.

“Nos vemos como ganadores, al inicio del torneo nadie confiaba en nosotros, que no íbamos a estar entre los cuatro primeros lugares, que con puro mexicano era imposible”, recordó.

El Pocho Guzmán jugará su tercera final consecutiva; la primera con el Club Chivas

El Pocho Guzmán jugará su tercera final consecutiva en la Liga MX, antes ganó una y perdió otra con la playera del CF Pachuca, ahora lo hará con la camiseta del Club Chivas.

“Estoy contento de lo privilegiado que soy de disputar tres finales seguidas, espero el domingo vivir la sensación de ganar el título con este equipo”, señaló el Pocho Guzmán.

Así se jugará la final del Clausura 2023

Juego de ida:

Jueves 25 de mayo, Club Tigres vs. Club Chivas.

Estadio: Universitario

20:00 horas.

Juego de vuelta:

Domingo 28 de mayo, Club Chivas vs. Club Tigres.

Estadio: Akron

19:35 horas.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok