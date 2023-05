Una aficionada del Club Tigres recibió dos puntadas en la cabeza, debido a un pedazo de concreto que se desprendió en el Estadio Universitario, durante el juego ante Deportivo Toluca.

Apenas al iniciar el juego por los cuartos de final del torneo de Clausura 2023, en la zona norte del estadio, una piedra se desprendió y golpeó la cabeza de una señora que comenzó a sangrar por lo que tuvo que ser atendida por los servicios médicos del estadio.

La afectada recibió dos puntadas y ya no pudo observar el juego en el que el Club Tigres derrotó 4-1 al Deportivo Toluca.

Una aficionada al Club Tigres tuvo que ser atendida por las unidades médicas debido a que un pedazo del Estadio Universitario, de concreto, le golpeó la cabeza al desprenderse de la estructura.

La seguidora del cuadro felino, de nombre Elsa García, explicó lo que sucedió: “Se desprendió un pedazo de concreto en zona de gol norte. Me cayó unos fragmentos en la pierna y luego un pedazo del tamaño de mi mano en la cabeza. Me dieron dos puntitos, nada más”.

El incidente no pasó a mayores: “Sólo fue el susto. Justo iba empezando el partido tendría tres minutos de haber iniciado el juego, apenas nos estábamos sentando y fue cuando sentí el impacto fuerte en la cabeza”.

La atención del Estadio Universitario, fue inmediata: “Llegaron los chicos del staff y fue como me atendieron, me llevaron a un módulo de M (médico), el doctor me evaluó, me hicieron pruebas. Ya no vi nada del juego, todo lo escuchaba”.

No piensa proceder contra el Club Tigres : “Lo más importante es que las personas no se lastimen, porque no es la primera vez… Ahora fue leve, ojalá que no le pase a nadie más y esto sea grave”.

¿Y el nuevo estadio del Club Tigres?

El Estadio Universitario, sede del Club Tigres, fue inaugurado el 30 de mayo de 1967, así que está por cumplir 56 años.

A pesar de que en los últimos años se le han hecho distintas adecuaciones, es uno de los más atrasados que hay en la Liga MX.

Hace un año se presentó el proyecto para construir un nuevo estadio para el cuadro felino, el cual está encabezado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero ni siquiera se ha puesto la primera piedra del proyecto.

