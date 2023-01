El Club Pumas apenas va saliendo de una polémica para meterse a otra, esta vez debido a la denuncia por acoso sexual a Marco García que se le impuso en el año de 2020.

El Club Pumas habría protegido a Marco García a pesar de lo ocurrido de acuerdo con la declaración de Itzel N, presunta víctima del futbolista auriazul en 2017 .

Itzel N habló en exclusiva para la Octava Sports sobre cómo los directivos del conjunto universitario no castigaron al jugador de 23 años de edad, como supuestamente lo habían hecho.

“A Marco García no se le castigó, lo transfirieron de Cantera a Cantera Norte para que yo no lo viera dos meses, el sin goce de sueldo también es mentira...dieron la orden de pagarle en efectivo para que no apareciera en la nómina”, comentó Itzel.

Asimismo, la exdocente de la UNAM explicó que en el comunicado que lanzaron los Pumas en aquél entonces, se decía que ella había renunciado a la institución, cuando en realidad fue despedida.

MARCO GARCÍA NO FUE CASTIGADO EN PUMAS



Itzel N reveló a La Octava Sports que el jugador de Pumas fue protegido por Pumas



Incluso, seguía recibiendo su sueldo en efectivo para evitar evidencias de que el mediocampista seguía en nómina #TeDaMasEmociones #Pumas pic.twitter.com/opKHWfJN35 — La Octava Sports (@laoctavasports) January 24, 2023

LE ECHARON LA CULPA A ELLA 😶



Itzel N y su abogado hablaron sobre lo qué pasó cuando sufrió abuso sexual en Pumas



“La culpa la tienes tú por vestirte cachonda”, le dijo Eduardo de Buen, actual director deportivo de Pumas Femenil. #TeDaMásEmociones#LigaMX #Pumas #UNAM pic.twitter.com/EtMABINLmV — La Octava Sports (@laoctavasports) January 24, 2023

Club Pumas: Conoce cómo sucedió el caso Marco García

El Club Pumas revivirá viejos demonios luego de que Itzel N ventilase a la institución auriazul ante los medios dando a conocer que protegieron a Marco García tras ser señalado de agresión sexual.

Itzel N era maestra de preparatoria de la UNAM en 2017 cuando descubrió al futbolista de la escuadra universitaria tomándole fotografías debajo de la falda y cómo las compartió con otros miembros de la cantera.

García tenía 17 años para ese entonces, pero no fue hasta 2020 que la víctima interpuso la denuncia contra el jugador de Pumas debido a que las autoridades de la UNAM no actuaban.

Cabe destacar que todo esto ocurrió cuando Rodrigo Ares de Parga se encontraba al frente de Pumas como presidente, mismo que tuvo un polémico paso con los universitarios.

Marco García (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Club Pumas: Siguiente partido en el Clausura 2023

Jornada 4 Clausura 2023

Club Tijuana vs Club Pumas

Viernes 27 de enero a las 21:05 hrs.

Estadio Caliente

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok