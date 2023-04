Lionel Messi podría salir antes de lo previsto del Paris Saint Germain, pues la fractura con los fans parisinos en más que evidente.

Eso, aunado al reciente fracaso en la Champions League, toda esa serie de situaciones obligarían a Messi a irse antes de los previsto del Paris Saint Germain.

Además, de acuerdo con L’Equipe el equipo sólo lo mantendrían si acepta una reducción a su sueldo, a lo que probablemente el argentino no esté dispuesto y sería lo único que faltaría para que decida marcharse.

Por otro lado, hace unos días el presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste y Xavi Hernández, expresaron abiertamente su deseo de que Messi regrese al cuadro culé, aunque la decisión la tomaría el futbolista.

“Siempre he tenido la espina clavada de que Leo no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese”, explicó Yuste, quien agregó que el “enamoramiento (entre el jugador y el equipo) es mutuo, el destino es sabio y te hace volver donde debes estar”, dijo.

Lionel Messi fue abucheado en el Parque de los Príncipes

Por otro lado, Lionel Messi no tuvo un buen día, pues luego de la derrota 1-0 contra el Olympique de Lyon, el argentino se fue a los vestidores sin despedirse de nadie.

Y es que, f ue abucheado al inicio , cuando dijeron su nombre en la alineación a través de las bocinas del Parque de los Príncipes.

Sin duda alguna, eso ha afectado la relación entre el futbolista y los fans.

Lionel Messi en el FC Barcelona

Sin duda alguna, el regreso de Lionel Messi al FC Barcelona genera mucha ilusión, dado todo lo que ganó con el cuadro culé.

10 títulos de Liga de España.

7 Copa del Rey.

8 Supercopas de España.

4 Liga de Campeones de Europa.

3 Supercopas de Europa.

3 Mundial de Clubes.

