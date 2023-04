El cantante, Peso Pluma ha aumentado su popularidad considerablemente en los últimos meses, y es por eso que se generaron rumores entorno a que su nombre iba a aparecer en una de las playeras del FC Barcelona.

Cabe recordar, que el FC Barcelona ha usado playeras con el nombre de artistas como parte de una alianza con su principal patrocinador, el cual es la plataforma de música Spotify. Ahora, Peso Pluma estaría en el radar.

La más reciente colaboración fue con la cantante Rosalía, pues su nombre apareció en una edición especial del jersey blaugrana.

No obstante, Peso Pluma se mantiene en el top 50 de popularidad en la plataforma, por eso se hablaba de que una posible colaboración con el equipo podría hacerce realidad, aunque eso no garantiza nada, pues hasta el momento no existe información oficial al respecto.

Aunque, algunos fans ya comenzaron a hacer diseños y muestran cómo se vería la jersey con el nombre del cantante de regional mexicano.

FC Barcelona y el jersey de Rosalía

Cabe recordar, que hace unas semanas el FC Barcelona lanzó una jersey especial, que en el centro tenía el logo de “Motomami”, último álbum de la cantante española, Rosalía.

Dicha indumentaria, la usó el cuadro culé cuando enfrent óe al Real Madrid en el último Clásico Español, de este 2023 , sin embargo el costo de la jersey con la edición especial tuvo un alto costo, el cual generó críticas.

Y es que, la camiseta tanto del equipo varonil, como del femenil, cuesta alrededor de 400 euros (8 mil pesos mexicanos).

FC Barcelona en LaLiga

El FC Barcelona tiene prácticamente amarrada LaLiga, pues aunque perdieron la Copa del Rey, quieren llevarse el campeonato.

Este miércoles enfrentará al Rayo Vallecano este miércoles a las 14:00 horas tiempo del centro de México, los culés están a varios puntos de distancia y están muy cerca de ganar.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok