El Club Pachuca tendrá que jugar dos partidos en menos de 48 horas debido a que un equipo se negó a cambiar la fecha del partido, ¿será que el Club América quiso sacar ventaja?

Hoy martes 30 de abril, el Club América enfrentará al Club Pachuca en la semifinal de Vuelta de la Concachampions y después, el jueves 2 de mayo jugará el Play In contra Club Pumas en el Clausura 2024 de la Liga MX.

Esto significa que el Club Pachuca apenas tendrá oportunidad de descansar las 48 horas que establece el reglamento de competencia y ante esto, los tuzos pidieron que se recorriera el juego con los felinos el día viernes 3 de mayo para tener otro día más descanso.

Y es que, el Club Pachuca tendrá dos juegos muy importantes en menos de tres días, pues peleará por llegar a la final de la Concachampions y después por llegar a los cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga MX. Por lo que dos días de descanso no son suficientes para que los jugadores rindan en ambos partidos.

¿Quién fue el equipo que no quiso cambiar la fecha del partido del Club Pachuca?

Después de que la Liga MX anunciará la fecha del partido del Club Pachuca vs Club Pumas, los tuzos pidieron que se recorriera la fecha para descansar mejor y esto no fue posible por culpa de un equipo y no fue el Club América.

El Cruz Azul fue quien le negó al Club Pachuca que jugará su partido del Play In porque es su posible rival en los cuartos de final de la Liga MX y se dice que metió mano para no cambiar la fecha.

“No fue América el que dijo que no y no fue Pumas como lo dijo Guillermo Almada... fue Cruz Azul. Porque es el posible rival Pachuca y cómo le iba a dar un día más de descanso” aseguró Gustavo Mendoza en el programa La última Palabra.

Algo similar pasó pero en el 2007, cuando el Club América jugó nueve partidos en 19 días, con quien tuvo un cruce con el Pachuca en postemporada y tampoco se pudieron recorrer días para ese partido.

😱🚂 "NO FUE AMÉRICA EL QUE DIJO QUE NO, FUE CRUZ AZUL"



¡La Máquina le negó el cambio a Pachuca! 🚨



👉 Info de @GusMenFox#LUP pic.twitter.com/IltIjF86rk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 30, 2024

Iván Alonso, director deportivo del Cruz Azul, tuvo problemas en el Club Pachuca

Iván Alonso director deportivo del Cruz Azul ya había tenido broncas con el Club Pachuca a principios del Clausura 2024 de la Liga MX y esto fue porque habían esparcido rumores sobre él cuando dirigió el equipo.

Cuando Iván Alonso llegó a La Noria, el Club Pachuca habló sobre los malos manejos del uruguayo y que no lo recomendaban para ningún equipo de la Liga MX.

“A mí no me han preguntado nada, pero creo que han tenido pláticas con mi hermano. Iván Alonso tuvo situaciones que no van con el reglamento del club y nuestra filosofía, por eso no siguió con nosotros. Hay cosas que no podemos tolerar como institución y eso sucedió, por eso rompimos el contrato con Iván en su momento” dijo Armando Martínez, presidente del Club Pachuca sobre Iván Alonso.