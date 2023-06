El Perro Bermúdez, legendario personaje de la crónica deportiva en México, en toda Latinoamérica y en el mundo, reveló el motivo por el cual dejó de aparecer como la voz del FIFA hace algunos años.

El Perro Bermúdez le puso fin a una de las incógnitas más grandes de su carrera en los medios, previo al juego de la Selección Mexicana en contra de Haití, en la Copa Oro.

A través de un video compartido en las redes sociales de TUDN, Enrique explicó junto a Ricardo Peláez, quien lo acompañó como analista en varias transmisiones y en la realización del videojuego.

“Cuando se fue Ricardo yo dije ‘Ahí muere’. Querían ponerme a otros cuates; no voy a decir nombres, que no. Además, les pedí más lana y ya no quisieron”, contó el narrador de 72 años de edad.

El Perro debutó como la voz del FIFA para la edición de 2006, y terminó por retirarse del juego seis años después, habiéndose ganado el corazón de todos los aficionados.

Perro Bermúdez: Los mejores FIFA en los que participó como narrador

El Perro Bermúdez es toda una institución de la narración, que ha inspirado a más de uno a perseguir el sueño de convertirse en cronista deportivo.

Acompañado de Ricardo Peláez, Enrique se dedicó a ponerle un sabor distinto al FIFA con sus comentarios; protagonizando un sin fin de tardes de diversión en familia.

FIFA 06

Este fue el primer juego que tuvo impresa la característica narración de Bermúdez, acompañado del análisis del ex futbolista y directivo de la Liga MX.

FIFA 08

Uno de los favoritos del público por su jugabilidad, la muy notoria mejora que sufrió en cuanto a sus gráficos y la instauración del modo “entrenamiento” al entrar al juego o previo a iniciar un partido.

FIFA Copa del Mundo Sudáfrica 2010

El segundo juego del Perro y Peláez, ambientado en la Copa del Mundo; fue un rotundo éxito sobre todo por la fiebre de la fiesta más grande del futbol mundial.

FIFA 12

El título que marcó el final de una era, esta fue la última vez que escuchamos a Enrique Bermúdez y Ricardo Peláez haciendo mancuerna, para despedirse del FIFA.

Enrique Bermúdez: Eventos que ha cubierto durante su trayectoria como cronista deportivo

12x Copas del Mundo

7x Eurocopas

7x Copas América

3x Juegos Olímpicos

4x Copas Confederaciones

