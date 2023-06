Los directivos de la Liga MX vuelven a hacer de las suyas, y es que dos personajes de este tipo, se agarraron a golpes en pleno partido de preparación de los equipos para los que trabajan, por lo que vendrían fuertes sanciones para ellos.

Según información compartida por El Francotirador en su columna en el periódico Récord, el problema que derivó en golpes entre directivos, sucedió el viernes 23 de junio , cuando se enfrentaron el Atlético de San Luis y el Club Puebla en partido de preparación.

“Ahora te cuento otra de mis amigos los Hanan, que volvieron a prender el cerro por sus formas de conducirse”, escribió el columnista, quien dijo que José Hanan, empresario y comunicador en Puebla, tiene problemas con el Club Puebla desde hace unos años.

CLUB PUEBLA (Captura. )

Directivos se dieron de golpes por viejas rencillas

El agarrón a golpes ocurrió entre José Hanan junior, quien es directivo del Necaxa, cargo por el que se reencontró con un colega del Club Puebla, con quien su familia arrastra problemas.

“El viernes se enfrentaron San Luis y los Rayos en partido amistoso, y con el Atlético de San Luis está Luis Torres, quien fuera directivo de La Franja. Pues Pepe Hanan hijo fue a encararlo”. A lo que el potosino le recordó que su papá lo jodió mucho”, relató.

Luis Torres le pidió a Hanan que mejor le saludara a su papá, burla que respondió el joven Hanan diciendo que mejor lo saludara él, y ahí creció la bronca que terminó a golpes.

“No porque le miento la madre”, le dijo Luis Torres a Hanan, quien lo retó a atreverse, “y como peleoneros de secundaria se agarraron a golpes”, agregó el columnista.

Los directivos se fueron a un rincón “y se agarraron a trompada limpia. Me dicen que el que no supo meter las manos fue Hanan y le fue mal. Pero la realidad es que ambos no se comportaron y gente de la Liga MX se dio cuenta del incidente, así que viene buen castigo”.

Este fin de semana inicia la Liga MX, y los directivos del Club Puebla y el Atlético de San Luis ya hicieron ruido, aunque lejos de las canchas.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok