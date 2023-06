La Selección Mexicana suele ser blanco de las críticas de los periodistas argentinos, y uno de ellos la reventó por la paliza que recibió el Tri a manos de Estados Unidos en la Nations League.

Tras ser goleada 3-0 por Estados Unidos, la Selección Mexicana se ganó todo tipo de críticas, y en ellas no podía faltar un periodista argentino, quien aprovechó para reventar al combinado que dirige Diego Cocca.

EU goleó a la Selección Mexicana (Captura )

Sin piedad, periodista argentino revienta a la Selección Mexicana

A través de su cuenta de Twitter, el periodista argentino Pablo Carrozza reventó sin piedad a la Selección Mexicana, y en general al futbol azteca.

“¿Cómo puede ser que haya 200 millones de mexicanos en todo el mundo y no puedan encontrar 11 jugadores buenos para armar una selección decente?”, preguntó de forma irónica el periodista argentino respecto a la Selección Mexicana.

Y el argentino abundó en su crítica contra la Selección Mexicana. “La paliza que se acaba de comer con USA es para desafiliarlos de la FIFA. Son un rejunte de mariachis en pedo en un quince”.

La publicación del periodista argentino no permite recibir respuestas, así que no hubo interacción con el resto de tuiteros, pero eso no impidió que el crítico siguiera reventando a la Selección Mexicana.

“El problema no es que los mexicanos sean históricamente horribles jugando a la pelota. El problema es que se creen buenos, y que están capacitados para sentarse a la mesa de los equipos de Sudamérica”, atizó el argentino.

Y el periodista argentino terminó de reventar a la Selección Mexicana. “No existen. Que agradezcan que compiten contra islas del caribe”.

La Selección Mexicana vive una terrible crisis

La realidad es que después del fracaso con el argentino Gerardo Martino en el Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana sigue en un terrible momento, pues fue goleada por Estados Unidos en la semifinal de la Nations League.

Este domingo, la Selección Mexicana se mide por el tercer lugar de la Nations League con Panamá, duelo en el que de no conseguir el triunfo, se ganará a pulso el seguir siendo reventada por todas partes.

Se habla de que al interior de la Selección Mexicana el ambiente no es muy bueno, y lo peor del casos es que, en unos días tiene que disputar la Copa Oro 2023.

