El técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, pierde las formas y se enfrenta contra la prensa un día antes del juego ante Panamá.

Diego Cocca ya no aguanta la prensión, ha explotado y encarado a la prensa. De cara al juego contra Panamá, el entrenador de la Selección Mexicana se enfrentó a los medios para tratar de desmentir lo que se ha dicho alrededor de su equipo.

Ante la pregunta realizada por el periodista Luis Castillo, tratando el tema de que jugadores querían abandonar la concentración del Tri, el técnico argentino de 51 años de edad perdió los estribos.

“¿Qué nombres? ¿Qué futbolistas…? Cuando empezamos con versiones periodísticas no…”, dijo el argentino.

E insistió tratando de evadir la pregunta: “Por eso… ¿Qué nombre? ¿Qué jugador? Si no se dice no es información, porque la información debe de ser veraz y si no, se pierde el tiempo”.

Continuó con su argumento de que los futbolistas, “están unidos, juntos, listos para encarar esto. Hay que atravesar y no comer lo mismo todos”, explicó.

Selección Mexicana: Diego Cocca se contradice ante cuestionamientos de la prensa

Diego Cocca se contradijo en una misma conferencia de prensa cuando quiso desmentir que hay jugadores que no están de acuerdo en las decisiones que toma dentro y fuera del campo.

Después de que negara que algunos futbolistas quisieron abandonar la concentración de la Selección Mexicana, aceptó que hubo en cara a cara con los jugadores.

El técnico nacional aceptó que hubo una encerrona y se dijeron muchas cosas de frente: “Me han dicho de cara lo de la logística, lo que no les gustó y sirvió para evacuarle las preguntas. Que si está lejos la cancha de entrenamiento, pues fue así porque la primera cancha que nos ofrecieron no nos gustaba”.

Sobre la duración de los entrenamientos, “es verdad, porque teníamos mucho que practicar, ponernos al día”.

Y sobre la inconformidad de algunos futbolistas por no jugar, señaló: “Van a tener oportunidad, los que no jugaron lo harán ahora, ahí está la chance”, finalizó.

Selección Mexicana se enfrenta a Panamá por el tercer lugar de la Concacaf Nations League

Diego Cocca aceptó que el juego ante Panamá es importante para que el proyecto que encabeza tenga credibilidad.

El técnico de la Selección Mexicana mencionó que “daremos oportunidad a los que no han jugado, queremos ver a todas las posibilidades”.

Finalmente dijo que se le hará una última prueba a Alexis Vega para saber si puede tener minutos ante Panamá y si no es así analizar si se puede quedar para la Copa Oro.

