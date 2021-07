Jorge Vergara perdería el control de Chivas; patrimonio volvería a la Asociación Civil

México.- Jorge Vergara perdería a las Chivas de manera definitiva si es que los tribunales le dan la razón a la Asociación Civil del Club Guadalajara, que era dueña del equipo hasta que el susodicho compró al equipo en 2002.

Lo anterior debido a múltiples irregularidades en el proceso de compra-venta, mismas que favorecieron al empresario tapatío y que le permitieron hacerse con todo el patrimonio del club, tanto moral como físico, hace 18 años, según reveló el periodista Ignacio Suárez.

De acuerdo con el citado comunicador, todo comenzó mal debido a que “una asociación es como un arrendatario, tiene derechos y obligaciones, pero NUNCA acciones. En cambio un socio sí TIENE acciones. Y en aquel caso del 2002, la mayoría de la Asociación vendieron como si fueran SOCIOS, como si hubieran aportado, como si fueran dueños del patrimonio físico, algo que es inexistente”, lo cual, según el especialista que consultó, ocurrió gracias a que “alguien allá arriba palomeó ese tema. Si no, no había manera. Una transformación así NO admite aportaciones en conjunto, aun así se las hicieron válidas”.

Juicios contra Vergara comenzaron cuando se completó la transacción

Una vez que Vergara Madrigal concluyó la adquisición de la escuadra rojiblanca (31 de octubre del 2002) comenzaron a caerle demandas, una de ellas en materia mercantil. No obstante, tal querella fue desestimada en enero del 2019, mas esta no era tan importante como la que se desahogará el próximo mes.

Y es que tal litigio tiene que ver con las marcas, es por ello que es el más importante en todo este entramado. Como precisó Suárez en su columna de Récord, en 2008 la A.C, que dirige Francisco Cardenas, ganó un amparo de manera sorpresiva, lo que derivó en que el juez encargado cancelara los folios correspondientes a Chivas S.A. y Chivas de Corazón, así como otros 200 registros que con antelación había otorgado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Siguiendo con lo expuesto por el famoso “Fantasma”, la cita del julio, que se llevará a cabo en la segunda sala de la Suprema Corte de la Nación, tendrá como objetivo “la revisión del caso y la ejecución de la sentencia” correspondiente a las marcas y, si la resolución es contraria a la familia Vergara, es decir, si se “toma la decisión de revisar el caso y llevarlo al pleno, y finalmente ordenar que se ejecute la sentencia a favor de la Asociación Civil tomada en el 2010, esta retomaría posesión, de manera inapelable, de todos los activos físicos y morales del equipo, llámese certificado de afiliación, marcas, derechos federativos de jugadores, todo… prácticamente todo, salvo el hoy llamado Estadio Akron, el cual fue construido posterior a la transformación de la A.C.”.

Privilegios políticos allanaron el camino de Vergara

Las irregularidades en torno a este particular tienen que ver con los supuestos privilegios que Vergara tenía gracias a su estrecha relación con el expresidente Vicente Fox, su esposa Martha Sahagún, y sus hijos.

Pues, por ejemplo, “los terrenos de Colomos, donde estaban las instalaciones del club en una zona privilegiada, fueron vendidos por Vergara en simulaciones a grupos de prestanombres o empresas afines a los hijastros de Vicente Fox”.

Incluso Suaréz señala que la familia Vergara mantuvo tales prebendas en los sexenios posteriores (Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), de manera que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador resultó un duro revés para esta, muestra de ello que recientemente el Sistema de Administración Tributaria (SAT) reveló adeudos por casi dos millones de pesos.

Cabe señalar que en estos momentos y tomando en cuenta diversos trascendidos, Vergara Madrigal se encuentra hospitalizado en Nueva York debido a, lo que aparentemente sería, una grave enfermedad, es por ello que Amaury, su hijo mayor, tomó el control de Omnilife y de Chivas hace apenas unos meses.

