Mike Tyson reventó al Canelo Álvarez por pelear contra Jermell Charlo, un boxeador que tenía bastante tiempo sin subirse a un ring y que además es campeón de una división dos veces menor a la del mexicano.

Quien se ha unido a estas críticas es el excampeón mundial de peso completo Mike Tyson, quien ha calificado la pelea de esta noche en Las Vegas como una auténtica farsa.

Y es que para el Iron Mike con quien debió pelear con el Canelo era el hermano de Jermell, de nombre Jermall Charlo. Por esa razón la ha calificado este combate como una “mierda”.

Mike Tyson ataca a Canelo Álvarez

El excampeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson, calificó la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo como una mierda.

En una entrevista otorgada a la cadena ESNEWS, el estadounidense mencionó que aunque cree que Jermell hará un buen trabajo, quien debería de pelear contra el campeón mexicano, debería ser Jermall.

“Creo que Jermell hará un mejor trabajo de lo que muchos creen, pero creo que debería ser su hermano Jermall el que debería pelear contra el Canelo. No sé por qué no Jermall no es el rival”, indicó.

Así que para Tyson, este combate que se celebrará en la arena T Mobile de Las Vegas, es sólo, “pura mierda”.

Lo que critica es que “la historia del boxeo eso es lo que te vuelve grande, pelear contra la adversidad y derrotarla, eso es lo que te hace un campeón, no un cinturón”.

Mike Tyson lanzó una real crítica contra el Canelo, de quien se dice escoge a sus rivales para tener más posibilidades de triunfar. “Lo que te hace ser un campeón es cómo defiendes ese cinturón ante las circunstancias difíciles. Eso es lo que te convierte en un peleador de verdad”.

Canelo Álvarez vs Jermell Charlo. (Steve Marcus / AP)

¿Por qué el rival del Canelo tenía que ser Jermall?

Jermell Charlo, rival del Canelo Álvarez esta noche en Las Vegas, es un peleador que tiene un peso de alrededor de 155 libras, por lo que tuvo que subir dos divisiones parta llegar al peso que maneja el mexicano que es de alrededor de 168.

Jermall Charlo es de una categoría de 160 libras, que es mucho más cercana a la del Canelo.

En al pelea de esta noche, estarán en disputa los siguientes títulos: Campeonato de peso Súper Mediano del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo.

Todos en poder de Saúl Álvarez.

