México.- Pelé confirma que su salud mejora con emotivo mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook, donde también compartió una fotografía en la cual se le observa con más ánimo.

Después de que fuera internado por un tumor en el colón en septiembre pasado, Pelé utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje a sus seguidores.

Incluso, el llamado O Rei aseguró que cada día se siente mejor de salud, hecho que le tiene feliz. Además, aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de cariño que ha recibido.

“Queridos amigos, ha pasado un tiempo desde que hablamos de esto. Quiero hacerte saber que estoy bien. Cada día me siento mejor. No creo que ni la máscara para mi protección pueda ocultar mi felicidad. Muchas gracias a todos los que me enviáis buenas energías a diario”, escribió Pelé.

Mensaje de Pelé (Facebook)

Salud de Pelé se ha deteriorado en los últimos tiempos

Pelé, de 81 años , ha visto comprometida su salud en los últimos tiempos, tan es así que registra varios ingresos al hospital.

En 2012, Edson Arantes do Nascimento tuvo que someterse a varias operaciones debido a problemas experimentados en la cadera .

Asimismo, en 2014 fue internado en la unidad de cuidados intensivos a causa de una infección urinaria en el riñón izquierdo, el único que conserva.

Mientras que hace un par de años, Pelé también ingresó a un hospital de París por un cálculo renal ; desde entonces se le ha visto pocas veces en público y casi siempre en silla de ruedas.

Pelé felicitó a Neymar por su nuevo equipo (Javier García/Mexsport)

Pelé es una leyenda viviente

Sin lugar a dudas, Pelé es una leyenda viviente del futbol, pues varios de sus logros siguen sin ser alcanzados.

Recordemos que, por ejemplo, Pelé ganó tres Copas Mundiales de Futbol , algo que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo podrán igualar, pues no tienen ni una.

De igual modo, y aunque tal hecho suele ser muy cuestionado, Edson Arantes do Nascimento presume más de mil goles en su carrera profesional.