Este miércoles 4 de octubre continua la actividad de la jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League con partidos muy atractivos y equipos como el FC Barcelona, Manchester City, AC Milan, PSG entre otros tendrán participación.

La jornada 2 de la Champions League continúa con los juegos entre FC Porto vs FC Barcelona, RB Leipzig vs Manchester City, Borussia Dortmund vs AC Milan, Newcastle vs París Saint-Germain son los partidos más llamativos de esta semana.

Los equipos de los grupos, H, G Y F son los que tendrán actividad en esta jornada 2 de la Champions League y algunos equipos buscarán su primera victoria y otros pelearán el liderato de cada uno de estos grupos.

FC Porto vs FC Barcelona: ¿A que hora y donde ver el partido de la Champions League?

EL FC Barcelona visita al FC Porto en la jornada 2 y los de Xavi Hernández buscarán su segundo triunfo de manera consecutiva para tomar el liderato del grupo h, mientras que el FC Porto que también sacó 3 puntos en el primer juego, buscará hacer respetar su casa y llevarse la victoria.

Partido: FC Porto vs FC Barcelona

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO Max

Sede: Estadio Do Dragao

FC Barcelona (Joan Monfort / AP)

RB Leipzig vs Manchester: ¿A que hora y donde ver el partido de la Champions League?

El RB Leipzig buscará dar la sorpesa del grupo G al intentar vencer al Manchester City en la jornada 2 de la Champions League, pero el conjunto inglés quiere mantener la cima del grupo y peleará por la victoria.

Partido: RB Leipzig vs Manchester

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: TNT Sports y HBO Max

Sede: Red Bull Arena

Borussia Dortmund vs AC Milan:¿A que hora y donde ver el partido de la Champions League?

Sin duda este es el mejor partido de la jornada 2 pues el Borussia Dortmund recibe al AC Milan dentro de los partidos del grupo F, ambos equipos buscarán su primera victoria en este torneo, por un lado el Dortmund viene de perder mientras que AC Milan empató su partido pasado.

Partido: Borussia Dortmund vs AC Milan

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO Max

Sede: Estadio Signal Iduna Park

Newcastle vs París Saint-Germain: ¿A que hora y donde ver el partido de la Champions League?

Estos dos equipos se enfrentan para cerrar el grupo más complicado en esta Champions League pues el Newcastle recibirá al París Saint-Germain, el conjunto ingles buscará su primera victoria mientras que los franceses quieren amarrar su liderato desde la jornada 2

Partido: Newcastle vs Paris Saint-Germain

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO Max y Cinemax

Sede: St. James´ Park

El París-Saint Germain empató sin goles con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Partidos restantes de la jornada 2 de la Champions League

Acá los otros partidos de la UEFA Champions League que cierran la jornada de hoy:

Celtic vs Lazio

Estrella Roja Belgrado vs Young Boys

