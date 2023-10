Este martes 3 de octubre arranca la jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League con partidos muy buenos y además la participación de un mexicano en la máxima competición a nivel de clubes, equipos como Real Madrid, Inter Milan, Bayern Múnich entre otros tendrán participación.

La jornada 2 de la Champions Legue iniciará con los partidos de Union Berlin vs SC Praga, Napoli vs Real Madrid, Inter Milan vs Benfica, Bayern Múnich vs FC Copenhague, PSV Eindhoven vs Sevilla FC entre otros partidos que completaran los partidos de hoy.

Además este inicio de jornada 2 de la fase de grupos de la Champions, tendrá la participación del mexicano Chucky Lozano con el PSV Eindhoven ya que va recebir al Sevilla FC desde el Philips Stadion a las 13:00 horas tiempo del centro de México.

Napoli vs Real Madrid: ¿A que hora y donde ver el partido de la Champions League?

Para el inicio de la jornada 2 de la UEFA Champions League el Napoli va a recibir en el Stadio Diego Armando Maradona al Real Madrid, ambos equipos vienen de ganar este fin de semana en sus respectivas Ligas y buscarán tomar el liderato del grupo C.

Partido: Napoli vs Real Madrid

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio Diego Armando Maradona

Donde ver: TNT y HBO Max

Real Madrid. (Manu Fernandez / AP)

Inter Milan vs Benfica: ¿A que hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Inter Milan va recibir en la segunda fecha de la Champions League al Benfica y ambos buscarán su primera victoria de la fase de grupos pues en la jornada 1, el Inter Milan empató y el Benfica perdió su respectivo partido.

Partido: Inter Milan vs Benfica

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Siro

Donde ver: HBO Max

FC Copenhague vs Bayern Múnich: ¿A que hora y donde ver el partido de la Champions League?

El FC Copenhague va recibir al Bayern Múnich en la segunda jornada de la Champions League, por un lado el conjunto de Turquía buscará su primera victoria pero enfrente tendra a la máquina alemana que viene de golear al Manchester United.

Partido: FC Copenhague vs Bayern Múnich

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parken Stadion

Donde ver: TNT y HBO Max

PSV Eindhoven vs Sevilla FC: ¿A que hora y donde ver el partido de la Champions League?

El PSV Eindhoven va recibir al Sevilla FC en la segunda semana de la Champions League y habrá actividad de un mexicano en este partido ya que el Chucky Lozano estará disponible para jugar este partido.

Partido: PSV Eindhoven vs Sevilla FC

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Philips Stadion

Donde ver: HBO Max y Cinemax

Chucky Lozano regresa al PSV

Partidos restantes de la jornada 2 de la Champions League

Acá los otros partidos de la UEFA Champions League que cierran la jornada de hoy:

Union Berlin vs SC Braga

Red Bull Salzburgo vs Real Sociedad

Manchester United vs Galatasaray

Lens vs Arsenal

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok