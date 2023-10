Una nueva polémica desató el nuevo integrante de TUDN, David Faitelson, quien se enfrascó en una discusión en redes sociales con Christian Martinoli por alabar al Henry Martín y al Club América.

El cambio de televisora a David Faitelson parece que lo está empezando a cambiar de forma rápida, pues ahora, el comunicador defendió y alabó al Club América y a Henry Martín, por lo que Christian Martinoli lo troleo por lo que desató una discusión en redes sociales.

El gran partido y la goleada que le dejó el Club América al CF Pachuca provocó que David Faitelson soltará buenos comentarios por el buen partido hecho y por el buen funcionamiento del equipo que dirige André Jardine, algo extraño en Faitelson, pues cuando estaba en ESPN no se le veía escribir así de las águilas.

Chistian Martinoli troleó a David Faitelson por alabar a Henry Martín

Todo comenzó por un mensaje en donde David Faitelson aduló al delantero del Club América, Henry Martin, quien tuvo un gran partido sobre CF Pachuca., por lo que Christian Martinoli con un mensaje en doble sentido lo troleo por cambiar de televisora; “Ya tan rápido”.

“¿No te gusta Henry Martín? A mí sí. No te equivoques, Martinoli… Soy y seré el mismo que conociste en la redacción trabajando de forma honesta y leal… Y no pienso cambiar… Guárdate las insinuaciones y el doble sentido para otros. No para mí…”, señaló Faitelson.

A lo que contestó Martinoli: “¿Cuál insinuación David Faitelson? Así como yo le voy al Toluca. Tú le vas al América de toda la vida. Tan simple como eso”.

A partir de ahí comenzó una serie de publicaciones entre ambos, en donde por un lado Faitelson se defendió del señalamiento y publicó que hasta Antonio Rosique podría irse a TUDN.

¿Ya tan rápido? — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) October 4, 2023

¿David Faitelson retío a Christian Martinoli en ratings?

La incorporación de David Faitelson a TUDN ha generado mucha controversia, como la que desató con Chistian Martinoli, pues el ex Espn, en unas de sus publicaciones señaló que prontó lo verá en los ratings, algo por lo que siempre han peleado ambas televisoras, tanto Televisa como Azteca, por lo que veremos quien será el nuevo amo y señor de los televidentes.

“No comas ansias, pronto nos veremos en los ratings” escribió Faitelson

