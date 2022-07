El mexicano Orbelín Pineda, admitió que eligió jugar por el AEK de Atenas , debido a la presencia de Matías Almeyda.

Después de estar seis meses en el Celta de Vigo, donde casi no tuvo acción, Orbelín Pineda decidió jugar en el AEK de Atenas, equipo que dirige Matías Almeyda, quien fuera su técnico en el Club Chivas.

En palabras recabadas del sitio del AEK, Orbelín Pineda reconoció que eligió jugar por el equipo de Grecia, debido a la presencia del entrenador argentino.

“A pesar de que tengo varios años de no haberlo visto, sí estoy con comunicación constante. Es mi amigo, además de que lo respeto y lo admiro, es un gran técnico y claro que indició en mi elección”, dijo.

Matías Almeyda lo convenció, lo entusiasmó para jugar en el cuadro de Atenas, Grecia. “En verdad que me ilusionó. Lo que me ofreció es lo que necesitaba. Quiero ir al Mundial y me ha ayudado en confianza. Bueno… Nunca le diría no a Matías”.

Segunda oportunidad para Orbelín Pineda en Europa

El ‘Maguito’ eligió jugar por el AEK de Atenas cuando tenía ofertas para regresar a México del Club Chivas, donde fue campeón en el Clausura 2017 , con Almeyda como director técnico.

El irse a jugar al futbol de Grecia, una liga de segundo o tercer nivel en Europa, no parece ser la mejor elección, pero para Orbelín Pineda es una segunda oportunidad de demostrar que puede triunfar fuera de México.

“Esta es otra oportunidad de demostrarle a todos, a mi familia, que puedo luchar por mis sueños. Hicimos un gran esfuerzo por dejar México, y ahora podemos demostrar que no nos equivocamos”, agregó.

Orbelín Pineda (MEXSPORT / MEXSPORT)

Orbelín Pineda y su carrera

La carrera de Orbelín Pineda inició cuando fue descubierto por el exportero Jorge Campos en el estado de Guarrero.

El tres veces mundialista llevó al volante a jugar con el Querétaro FC en el 2014 y en el 2016 pasaría al Club Chivas.

Con el Rebaño, al mando de Matías Almeyda, Orbelín ganó Liga, Copa Mx, Supercopa y Liga de Campeones de la Concacaf.

En el 2018 pasó a Cruz Azul donde ganó otra Liga y otra Supercopa además de un Campeón de Campeones; n el 2022, después de negarse a renovar con la Máquina cementera, se fue a Europa.

