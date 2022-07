Por la pésima logística de la Federación Mexicana de Taekwondo, competidoras mexicanas no pudieron llegar a sus competencias en el Mundial celebrado en Sofia, Bulgaria.

Familiares de una de las competidoras, de nombre Georgina Ochoa, denunciaron que la mala organización de los federativos, y su poca capacidad para resolver problemas, provocó que todo lo invertido para hacer el viaje, se fuera a la basura.

Georgina Ochoa y otras dos competidoras de la categoría cadetes , debían estar desde ayer martes en Sofía, para la ceremonia del peso, la cual ya se perdieron.

Ahora no podrán llegar ni a la competencia al quedarse varadas en Alemania. Todo por no tener capacidad de organización.

Partió rumbo a Sofía, Bulgaria, el segundo grupo de cadetes que competirá en el Campeonato Mundial. ¡Va por México! 🥋👊🇲🇽 #Taekwondo #FMTKD #SOYFEDERADO pic.twitter.com/RgK1AMHjFW — femextkdoficial (@femextkdoficial) July 24, 2022

Padres, desesperados, denuncian a la Federación Mexicana de Taekwondo

Competidoras de la selección mexicana en la categoría cadetes, no podrán competir en el Mundial de Sofia, debido a la mala logística practicada por los directivos de la Federación Mexicana de Taekwondo.

El señor Jorge Ochoa, padre de Georgina, indicó toda la odisea que ha tenido que pasar su hija.

En primer lugar, narró, “no es posible que hagan viajar a un contingente que va a competir primero, al final, y viceversa, ahí comenzamos todo mal”.

El vuelo que iba a tomar su hija, el pasado domingo, “se retrasó por los problemas que hubo en la pista del Aeropuerto, el bache que apareció. No hubo manera de viajar”.

Todo parecía mejorar, “cuando nos dijeron que se iría el lunes temprano, después no, que a medio día. Parecía que se iría conmigo y mi mujer por la noche, y tampoco. Les dije que yo me quedaba, y no me lo permitieron y los directivos no se movían para nada”.

Al final, Georgina y sus compañera, salieron hasta el martes por la tarde, “cuando tenían que estar el miércoles en la mañana en Sofía. Llegó a Frankfurt, vimos varias opciones para que pudiera llegar a tiempo, pero en la Federación no intentaron hacer nada”.

Hasta que hubo denuncias por redes sociales, “es que nos comenzaron a hacer casos, pero sólo nos mandaron a un profesor para decirnos que ellos habían hecho todo lo posible, y no fue así”.

Federación de Taekwondo amenaza a competidores

Las competidoras mexicanas están programadas para llegar a Sofía, Bulgaria a las 13 horas, lo que será demasiado tarde, “ella tiene que competir entre las nueve de la mañana y las trece horas”, dijo.

“Hicimos un gran sacrificio para venir y acompañar a nuestra hija, y otros papás hicieron lo mismo”, comentó el señor Ochoa.

Esta es sólo una muestra más de la desorganización que se vive en la FMT, “y si hay quejas, hay represalias. Muchos papás nos e quejan porque temen que sus hijos serán vetados, pero esto es el colmo. Hubo muchas formas de evitar esto y no hicieron nada”.

