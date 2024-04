Paco Villa es un periodista de la vieja guardia, aunque no tan vieja, solo tiene 54 años, sin embargo preocupó a seguidores de redes sociales por su deterioro físico.

Esto, por qué se le vio en un podcast sobre el Cruz Azul en el que participa el mencionado Paco Villa, Emanuel Villa, Javier Alarcón y Adrián Esparza.

Y los únicos comentarios, fueron sobre su salud, la mayoría le deseaba una recuperación o preguntaban sobre su estado físico:

“Que triste ver a Paco Villa en ese estado, ojalá se recupere”, “Deseo de todo corazón que se recupere” y muchos como: “Fuerza Paco Villa”.

¿Qué le pasó a Paco Villa?

Todo empezó en el Mundial de Qatar 2022, Paco Villa tuvo malestares físicos por lo que dejó de salir en pantalla, esto lo notaron los televidentes que se preguntaban, qué pasó con el narrador principal.

Después de varios estudios, le detectaron cáncer a Paco Villa en un hospital en Doha, y meses más tarde se pronunció públicamente:

“Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas.”

Ahora ya lleva casi un año y medio luchando con esta terrible enfermedad, aunque no se conoce mucho sobre su recuperación, se le puede ver en su forma física que siguen los tratamientos.

¿Quién es Paco Villa?

Francisco Javier Villa Escobosa mejor conocido como Paco Villa es un periodista deportivo con 28 años de experiencia, este comentarista es parte de Televisa en su canal TUDN desde el 2001.

Se especializa en narrar partidos de futbol, Paco Villa ha narrado todo tipo de partidos, desde Mundiales, Champions League, Liga MX, Liga Española y muchos más.

Además ha sido parte de los famosos programas deportivos de Televisa como: Linea de 4, La Jugada, Acción, Futbol en serio y solo de futbol.